'Camachín', el perro que adoptó la España de Camacho para evitar que acabara en un plato de comida coreana

España tiene muchas historias interesantes de sus aventuras por los Mundiales. Será por anécdotas. Con la edición de 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, 'La Roja' habrá participado en 17 Copas del Mundo, habiendo alzado hasta la fecha solo una: la de Sudáfrica en 2010. Sin embargo, hay una historia bastante desconocida que choca a todos los que la escuchan por primera vez. Ocurrió en 2002, en el Mundial de Corea y Japón, aunque para esta vivencia se puede quitar perfectamente al país nipón de la ecuación.

José Antonio Camacho, seleccionador de España en aquel entonces, estaba preparando el debut de su equipo en el Mundial frente a Eslovenia en Kwangju cuando un grupo de periodistas españoles apareció en el campo de entrenamiento con un cachorro. El perrito, de apenas un mes, fue bautizado como 'Camachín', en honor al entrenador ciezano; poca duda hay de eso. Naturalmente, se preguntarán: ¿y qué hacían con un perro? Aquí está lo interesante de la historia.

Simple y llanamente, 'Camachín', o mejor dicho, su carne, iba a ser servida en algún restaurante del país. Por eso, el equipo de Antena 3 que cubría aquel Mundial decidió comprarlo cuando lo vio en un mercado de la ciudad y pensó en el destino del animalito. No lo dudaron ni un segundo: lo compraron y se lo llevaron con ellos al campo base español, donde La Roja lo adoptó sin contemplaciones.

Del mercado al plato

Hoy en día, esta práctica, la de comer carne de perro, está prohibida en Corea del Sur y está desapareciendo poco a poco. En enero de 2024, Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe la cría, matanza y venta de carne de perro para consumo humano, con una prohibición total que entrará en vigor en 2027, con penas de hasta 3 años de cárcel. No obstante, durante muchos siglos fue una realidad en el país, desde que los campesinos descubrieron que su carne tenía proteínas.

Camacho, con 'Camachín', durante el Mundial de 2002 / 'X'

Las estrellas del equipo, como Raúl, Casillas o Tristán, se encariñaron mucho con el perro. También el propio Camacho. Y solo le pidieron una cosa: "No nos falles. Nos tienes que dar suerte para ganar". No obstante, aunque la cosa iba bien, no pudo con el plan orquestado de la organización para tumbar a España y dar vida a Corea. Una infame actuación arbitral en cuartos de final contra el combinado de Guus Hiddink manchó para siempre esa edición.

'Camachín' no evitó el 'robo' a España

España había ganado a Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica en la fase de grupos; en octavos, en penaltis, se 'cargó' a Irlanda, para citarse en cuartos contra una de las anfitrionas, Corea del Sur, y el egipcio Gamal al-Ghandour, que cometió uno de los 'robos' deportivos más grandes en un Mundial.

La selección española cayó en los cuartos de final del Mundial de Corea y Japón 2002 / JOAN CORTADELLAS

Dos goles legales anulados, múltiples faltas y decisiones inexplicables… Ni Camachín pudo frenar las intenciones de aquel hombre que, a día de hoy, sigue manteniendo que "fue el mejor arbitraje de mi vida". Eso es otra historia que pueden leer aquí.

Ahora, España encara el Mundial 2026 con ilusión, la de conquistar la segunda estrella. Con Luis de la Fuente, el equipo logró sumar otra Eurocopa a su palmarés, la de 2024, después de que Europa ningunease al combiando español, no incluyéndolo en la lista de favoritos. ¿Habrá desenlace feliz este verano?