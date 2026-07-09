El calor y los virus: problemas en las sesiones previas de Noruega antes de los cuartos de final

Noruega se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia. Tras la gran victoria ante Brasil, la selección nórdica participará por primera vez en unos cuartos de final de un Mundial. Enfrente le espera Inglaterra, partido especial para Erling Haaland, pues el delantero nació en Leeds, por lo que pudo haber representado a los 'Three Lions'.

El partido será complicado: Inglaterra es una selección con grandes jugadores en el centro del campo y en la delantera. Por si esto no fuese suficiente desafío, el destino está poniendo piedras sobre el camino de Noruega: el calor y un virus complican los entrenamientos del combinado de Solbakken.

El calor, factor clave en los entrenamientos

Noruega es un país que se caracteriza por sus fríos inviernos y sus suaves veranos. Las temperaturas que actualmente se están dando en Estados Unidos son bastante altas para unos jugadores que, si bien la gran mayoría no juegan en su país, no están acostumbrados al tiempo de Miami, una ciudad donde la humedad hace el calor todavía más insoportable. En estos días previos al encuentro, la temperatura ha oscilado entre los 30 y los 33 grados, pero la sensación térmica roza los 40.

No obstante, el seleccionador Solbakken ha querido restarle gravedad al asunto: "Ninguno de los dos equipos está acostumbrado a jugar con este tipo de temperaturas, así que afecta por igual. No puede ser una excusa para nadie".

Solbakken y Odegaard celebran la clasificación a cuartos de final tras eliminar a Brasil / Angel Colmenares

Odegaard pide tranquilidad con el virus: "No es nada grave"

El virus que amenaza la concentración de la selección vikinga solo afecta, por ahora, a uno de los miembros: Odegaard. Pero no al centrocampista del Arsenal, sino a Thomas Odegaard, uno de los fisios de la selección que casualmente es también el tío del jugador.

Su sobrino Martin Odegaard ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad, quitándole hierro al asunto: "Creo que es normal con los cambios de temperatura y el aire acondicionado. No es nada grave, siendo honesto".

Los virus llevan alrededor de la selección de Noruega toda la competición. Strand Larsen no pudo participar en el entrenamiento previo al partido de debut frente a Irak, en el cual no tuvo minutos, y Marcus Pedersen, lateral derecho, no pudo estar disponible frente a Brasil por un motivo similar.

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Pese a estos pequeños imprevistos, Noruega saldrá con todo para buscar el pase a las semifinales. Así lo ha confirmado Odegaard: "Tienen grandes jugadores, son probablemente una de las mejores selecciones del mundo ahora mismo. Pero es lo mismo que contra Brasil, todo puede pasar en el fútbol. Saldremos con ganas y a ver qué puede pasar".