Calendario de partidos gratis y en abierto de las semifinales del Mundial 2026: La 1, RTVE y horarios de televisión en España hasta la final

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se prepara para dar paso a las semifinales. Una vez disputados unos cuartos de final marcados por la igualdad pero sin ninguna gran sorpresa, la acción se traslada a Texas y Atlantas, sedes desde que las 4 selecciones todavía en pie buscarán dar el penúltimo paso en busca del sueño de conquistar el título más codiciado del mundo del fútbol el próximo domingo 19 de julio.

España, presente en esta instancia del torneo por primera vez desde 2010 y tercera en la historia, será la encargada de inaugurar la penúltima ronda midiendo sus fuerzas ante Francia en un duelo con aroma a final anticipada. 'Les Bleus' llegan como gran favorita y rival a batir, pero los de Luis de la Fuente consiguieron apearles tanto de la Eurocopa como de la Nations League en los dos últimos precedentes.

En caso de acceder a la gran final, la selección española mediría sus fuerzas ante la ganadora de la eliminatoria entre Inglaterra y Argentina. Ninguna de las dos selecciones llega en un gran momento de forma, pero las individuales de estrellas como Messi, Bellingham o Harry Kane hasta ahora están siendo suficientes para desnivelar la balanza a su favor.

Messi, celebrando la victoria / EUROPA PRESS

Calendario de partidos en abierto del Mundial 2026 hasta la final

Semifinales Martes, 14 de julio: Francia - España : 21:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat y RTVE Play

: 21:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat y RTVE Play Miércoles, 15 de julio: Inglaterra - Argentina: 21:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat y RTVE Play Partido por el 3er y 4o puesto Sábado, 18 de julio a las 23:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat y RTVE Play Final Domingo, 19 de julio a las 21:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat y RTVE Play

¿Dónde ver el Mundial 2026 gratis y en abierto y por TV?

En España, las dos semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final del Mundial 2026 se podrán ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y RTVE Play.

Además, RTVE Play contará con una cobertura especial del torneo y con el espacio TDP Play, donde se agruparán directos, resúmenes, partidos completos, goles, mejores jugadas y programas vinculados al Mundial. Teledeporte también formará parte del dispositivo de RTVE con contenidos específicos, actualidad, análisis y programación especial.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que emite la totalidad de partidos que componen la presente edición de la cita mundialista a través de DAZN Mundial.

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