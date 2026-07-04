Calendario de partidos gratis y en abierto de los octavos del Mundial 2026: La 1, RTVE y horarios de televisión en España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México entra de lleno en su fase decisiva. Una vez disputados los dieciseisavos de final, ya solo quedan 16 selecciones en la lucha por levantar la Copa del Mundo. Los octavos de final prometen algunos de los enfrentamientos más atractivos del campeonato y comenzarán a perfilar el camino hacia las rondas decisivas.

Las grandes favoritas al título han superado el primer examen de las eliminatorias y afrontan ahora un nuevo reto en busca de un puesto entre las ocho mejores selecciones del Mundial. España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil o Bélgica continúan en la pelea por el campeonato, aunque a estas alturas cualquier error puede resultar definitivo. En caso de empate, los encuentros volverán a resolverse con prórroga y, si fuera necesario, desde el punto de penalti.

Leo Messi, preparado para los octavos de final / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

En clave española, la selección de Luis de la Fuente afronta los octavos de final tras superar con autoridad a Austria en la ronda anterior. La Roja mantiene intacto el sueño de conquistar la segunda estrella y llega a esta nueva eliminatoria con Lamine Yamal como una de las grandes figuras del torneo. El combinado nacional buscará un puesto en los cuartos de final frente a Portugal, en uno de los cruces más esperados de esta ronda.

Además del partido de España, RTVE volverá a ofrecer en abierto algunos de los encuentros más destacados de los octavos de final del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir gratis por televisión y también a través de RTVE Play varios de los duelos que decidirán qué selecciones continúan con opciones de proclamarse campeonas del mundo.

Calendario de partidos en abierto de los octavos del Mundial 2026 en La 1

Sábado, 4 de julio (23:00): Paraguay - Francia

Domingo, 5 de julio (22:00): Brasil vs Noruega

Lunes, 6 de julio (21:00): Portugal vs España

Martes, 7 de julio (18:00): Argentina - Egipto

Dónde ver el Mundial 2026 en abierto y gratis

En España, el Mundial 2026 se podrá seguir a través de RTVE y DAZN. La corporación pública ofrecerá en abierto una selección de partidos de la competición, incluido el encuentro más destacado de cada jornada y todos los duelos de la selección española, a través de La 1 y RTVE Play.

Además, RTVE Play contará con una cobertura especial del torneo y con el espacio TDP Play, donde se agruparán directos, resúmenes, partidos completos, goles, mejores jugadas y programas vinculados al Mundial. Teledeporte también formará parte del dispositivo de RTVE con contenidos específicos, actualidad, análisis y programación especial, aunque la emisión principal de los partidos en abierto se concentra en La 1 y RTVE Play.

Para ver el Mundial 2026 al completo en España, la opción de pago será DAZN, que contará con todos los partidos de la competición. La plataforma ofrecerá los 104 encuentros del torneo, tanto en directo como a la carta.

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