Calendario de partidos gratis y en abierto de los cuartos de final del Mundial 2026: La 1, RTVE y horarios de televisión en España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México entra de lleno en los cuartos de final. Después de una ronda de octavos con muchas sorpresas por el camino, es momento de poner rumbo a la fase más decisiva de la Copa del Mundo, donde solamente 8 equipos siguen adelante en su sueño de levantar el título mundial en la final del 19 de julio.

Entre las selecciones en pie todavía está España, que sufrió lo indecible contra Portugal para pasar a cuartos de final. El combinado español sigue creciendo partido a partido, aunque su próximo duelo será nuevamente uno de altura contra Bélgica, que accedió a la fase decisiva tras superar a Estados Unidos en octavos. Luis de la Fuente sigue confiando en el mismo grupo que le hizo campeón de la Eurocopa, algo que por ahora le está dando sus frutos en la Copa del Mundo.

Si pasa a semifinales, se encontraría al ganador del Francia-Marruecos, otro cruce de enorme atractivo entre una de las grandes candidatas al título y una de las selecciones que más está sorprendiendo en este Mundial. Por el otro lado del cuadro también aparecen nombres de peso. Argentina, vigente campeona del mundo, se medirá a Suiza después de sufrir más de lo previsto ante Egipto, mientras que Noruega e Inglaterra protagonizarán otro de los grandes duelos de cuartos.

Kylian Mbappe celebra un gol en los octavos de final del Mundial / EFE

Con Haaland como gran amenaza y la selección inglesa de nuevo entre las favoritas, el Mundial 2026 entra en una fase en la que cada partido puede cambiar por completo el rumbo del torneo

Calendario de partidos en abierto de los cuartos del Mundial 2026 en La 1

Jueves, 9 de julio (22:00): Francia - Marruecos

Viernes, 10 de julio (21:00): España - Bélgica

Sábado, 11 de julio (23:00): Noruega - Inglaterra

Domingo, 12 de julio (03:00): Argentina - Suiza

Dónde ver el Mundial 2026 en abierto y gratis

En España, el Mundial 2026 se podrá seguir a través de RTVE y DAZN. La corporación pública ofrecerá en abierto una selección de partidos de la competición, incluido el encuentro más destacado de cada jornada y todos los duelos de la selección española, a través de La 1 y RTVE Play.

Además, RTVE Play contará con una cobertura especial del torneo y con el espacio TDP Play, donde se agruparán directos, resúmenes, partidos completos, goles, mejores jugadas y programas vinculados al Mundial. Teledeporte también formará parte del dispositivo de RTVE con contenidos específicos, actualidad, análisis y programación especial, aunque la emisión principal de los partidos en abierto se concentra en La 1 y RTVE Play.

Para ver el Mundial 2026 al completo en España, la opción de pago será DAZN, que contará con todos los partidos de la competición. La plataforma ofrecerá los 104 encuentros del torneo, tanto en directo como a la carta.

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