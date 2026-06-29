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MUNDIAL 2026

Calendario de partidos gratis y en abierto de las eliminatorias del Mundial 2026: La 1, RTVE y horarios de televisión en España

Consulta todos los horarios de los partidos gratis y en abierto de las eliminatorias y cruces del Mundial 2026, con las retransmisiones en directo desde La 1 y RTVE

Lamine Yamal, estrella de España en el Mundial 2026

Lamine Yamal, estrella de España en el Mundial 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 de Estados UnidosCanadá México pone rumbo a las rondas eliminatorias. Una vez terminada la fase de grupos, donde 32 selecciones han conseguido su billete para la siguiente ronda, ha llegado el momento de la verdad con partidos a vida o muerte que determinarán el futuro de cada equipo dentro de la competición.

Ya no hay margen de error en la Copa del Mundo. De ahora en adelante, las favoritas se juegan su continuidad en el campeonato a partido único, con prórroga y penaltis si fuera necesario. Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina, Portugal, Alemania o España, entre otras, afrontan el primer gran examen de unas eliminatorias que prometen emociones fuertes.

En clave española, la selección de Luis de la Fuente se mide a Austria con el objetivo de mantener vivo el sueño de conquistar la segunda estrella. España llega al cruce como una de las grandes candidatas al título y con Lamine Yamal como uno de los grandes focos de atención del torneo. A pesar de las múltiples lesiones que acumula el equipo, el seleccionador nacional tiene recursos más que suficientes como para ser candidata al título.

Lamine Yamal de la selección de España entrena este lunes, en Chattanooga (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Lamine Yamal de la selección de España entrena este lunes, en Chattanooga / Lavandeira jr / EFE

Además del partido de la selección española, los aficionados podrán disfrutar en abierto de varios encuentros destacados de esta ronda. RTVE mantiene su cobertura especial del Mundial 2026 y ofrecerá gratis algunos de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final, también disponibles online a través de RTVE Play.

Calendario de partidos en abierto de los dieciseisavos del Mundial 2026 en La 1

  • 28 de junio, 21:00 h: Sudáfrica - Canadá
  • 29 de junio, 19:00 h: Brasil - Japón
  • 30 de junio, 23:00 h: Francia - Suecia
  • 1 de julio, 18:00 h: Inglaterra - RD Congo
  • 2 de julio, 21:00 h: España - Austria
  • 4 de julio, 00:00 h: Argentina - Cabo Verde

Dónde ver el Mundial 2026 en abierto y gratis

En España, el Mundial 2026 se podrá seguir a través de RTVE DAZN. La corporación pública ofrecerá en abierto una selección de partidos de la competición, incluido el encuentro más destacado de cada jornada y todos los duelos de la selección española, a través de La 1 y RTVE Play.

Además, RTVE Play contará con una cobertura especial del torneo y con el espacio TDP Play, donde se agruparán directos, resúmenes, partidos completos, goles, mejores jugadas y programas vinculados al MundialTeledeporte también formará parte del dispositivo de RTVE con contenidos específicos, actualidad, análisis y programación especial, aunque la emisión principal de los partidos en abierto se concentra en La 1 y RTVE Play.

Para ver el Mundial 2026 al completo en España, la opción de pago será DAZN, que contará con todos los partidos de la competición. La plataforma ofrecerá los 104 encuentros del torneo, tanto en directo como a la carta.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas, las mejores declaraciones de los protagonistas y el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.

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Calendario de partidos gratis y en abierto de las eliminatorias del Mundial 2026: La 1, RTVE y horarios de televisión en España

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