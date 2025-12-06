Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

Calendario del Mundial 2026, en directo: la FIFA desvela el cuadro de partidos y los horarios

Sigue en directo desde Washington la presentación del calendario actualizado del Mundial 2026

El Mundial conocerá su calendario

El Mundial conocerá su calendario / SHAWN THEW / EFE

Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

24 horas después del sorteo final. La FIFA desvelará las fechas y sedes de los 104 partidos del primer Mundial de 48 selecciones repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, con especial atención al camino de España hacia el título

Actualizar
Ver más