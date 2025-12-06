En Directo
Calendario del Mundial 2026, en directo: la FIFA desvela el cuadro de partidos y los horarios
Sigue en directo desde Washington la presentación del calendario actualizado del Mundial 2026
24 horas después del sorteo final. La FIFA desvelará las fechas y sedes de los 104 partidos del primer Mundial de 48 selecciones repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, con especial atención al camino de España hacia el título
Argentina, Portugal e Inglaterra, bien acompañadas en J, K y L
Argentina se mide a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J; Portugal comparte el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y el ganador del playoff entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia; mientras que Inglaterra lidera un Grupo L durísimo con Croacia, Ghana y Panamá. Tres grupos con aroma a eliminatorias adelantadas.
Francia, Senegal y posible Iraq en un Grupo I muy global
Francia y Senegal encabezan el Grupo I, uno de los más “globales” del torneo. El ganador del playoff entre Iraq, Bolivia y Suriname, junto a Noruega, redondea un grupo en el que las potencias europeas no se podrán despistar.
Grupo H: España, ante un grupo engañoso
La ‘Roja’ comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. A priori, España y Uruguay parten como favoritas, pero tanto Cabo Verde como Arabia Saudí llegan con generaciones muy competitivas. Grupo trampa si el calendario aprieta.
Grupo G: Bélgica, Egipto y dos incógnitas competitivas
Bélgica vuelve a asumir el papel de favorita en el Grupo G, acompañada por Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Un grupo que, sobre el papel, debería dominar la selección belga… si consigue dejar atrás las dudas de los últimos años.
Grupo F: Países Bajos, Japón y un playoff con mucha pólvora
Países Bajos y Japón parten con ventaja en el Grupo F, pero el ganador del playoff entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania puede agitarlo todo. Túnez completa un grupo con mucho peso europeo y asiático.
Alemania, ante el reto de los viajes largos en el Grupo E
Alemania encabeza un Grupo E muy exótico junto a Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador. Un grupo atractivo y diverso, con selecciones físicas y viajes largos que pueden pesar en el calendario.
Estados Unidos, con trampa en el Grupo D
Los anfitriones norteamericanos comparten Grupo D con Paraguay y Australia, dos selecciones muy competitivas, y con el ganador de otro playoff europeo (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo). Grupo con muchos kilómetros… y pocas concesiones.
Brasil y Marruecos, duelo de aspirantes en el Grupo C
En el Grupo C, Brasil parte como gigante histórico, pero Marruecos llega con el cartel de selección emergente tras sus últimas grandes actuaciones. Haití y Escocia completan un grupo que puede dejar más de una sorpresa.
Canadá, anfitriona… y posible Italia en el Grupo B
El Grupo B puede ser una bomba mediática: Canadá comparte grupo con Catar y Suiza, pero todos miran al ganador del playoff entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia. Si entra Italia, será uno de los grupos más seguidos del torneo.
Así quedan los grupos: México abre el Grupo A
Repasamos el cuadro completo: México lidera un Grupo A muy abierto con Sudáfrica y Corea del Sur, a la espera del ganador del playoff europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Un grupo con mucho contraste de estilos… y sin un favorito clarísimo.
