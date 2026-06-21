Cabo Verde sale al paso de la polémica por el viaje de la madre de Vozinha

Vozinha lideró la proeza de Cabo Verde frente a España. El meta de Los Tiburones Azules, de 40 años y con un valor de mercado de 50.000 euros, echó el cerrojo en el debut de los caboverdianos en un Mundial con siete paradas de mucho mérito. No solo se ganó el cariño de su país, sino de todo el planeta: pasó de tener 20.000 seguidores a superar los 14 millones. Increíble.

Desveló que su madre no pudo viajar a Estados Unidos para apoyarle debido al elevado coste de obtener una visa estadounidense. Las redes sociales se volcaron con la causa y se inundaron de mensajes de solidaridad. Su progenitora, Ana Candida Évora, confirmó a la 'BBC' desde su domicilio en São Vicente que viajaría a Miami este sábado.

"Estoy muy feliz. Todo está pasando muy rápido, pero estoy muy contenta. Voy a ver a mi hijo jugar en el Mundial, si Dios quiere. Voy a ir a apoyarlo, a darle fuerza y ánimo. Le daré un abrazo después del partido", expresó. Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, anunció que se habían eximido las tasas de la visa y que se habían gestionado los preparativos de viaje para la madre del jugador.

"Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia", publicó Jeffries en 'X'. "Hablé con el Secretario de Estado Marco Rubio y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para garantizar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde". "Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay", confirmó.

Aun así, la Federación Caboverdiana de Fútbol tuvo que salir al paso de la polémica causada a raíz de su viaje a través de un comunicado en el que pretende aclarar públicamente varios asuntos "ante las informaciones tergiversadas que han estado circulando sobre el viaje a los Estados Unidos de América de la Sra. D. Ana Évora, madre de Vozinha".

"1. Todo el viaje fue gestionado, organizado y asumido íntegramente (transporte y alojamiento) por la Federación Caboverdiana de Fútbol y la FIFA, en el marco de nuestro deber de apoyar a los jugadores de la Selección Nacional y a sus familiares.

2. La Federación Caboverdiana de Fútbol contó desde el principio con todo el apoyo y respaldo de la FIFA, a través de su presidente, Gianni Infantino, así como del Gobierno de Estados Unidos, en relación con la obtención de los visados.

3. Lamentamos que este acto de solidaridad esté siendo objeto de desinformación y de un aprovechamiento indebido por parte de quienes desconocen los hechos. La Federación rechaza cualquier intento de utilizar esta situación para obtener beneficios personales o de cualquier otra índole.

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4. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y pedimos respeto por la privacidad de la familia de Vozinha en estos momentos".