Cabo Verde, el país rival de España en el Mundial 2026: un archipiélago volcánico famoso por sus playas vírgenes y la cultura criolla

La ilusión se palpa por las calles. Esta tarde, España debuta en el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto de Luis de la Fuente quiere empezar la travesía hasta el título con victoria en el debut, donde se verá las caras ante Cabo Verde, que se estrenará en la competición por primera vez, siendo el segundo país más pequeño de la historia en clasificarse para el torneo por detrás de Curaçao.

¿Dónde está Cabo Verde?

Cabo Verde es un archipiélago que está situado en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África, a unos 500 kilómetros de las costas de Senegal. Es el país del África subsahariana más cercano a las Islas Canarias. Además, Cabo Verde está formado por 10 islas, aunque solo hay nueve habitadas.

El archipiélago está dividido en dos grupos. Las islas de Barlovento incluyen Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, que está deshabitada, São Nicolau, Sal y Boavista. En cambio, las de Sotaveno incluten Maio, Santiago, Fogo y Brava.

Cabo Verde / Google Maps

Desde España se puede llegar a Cabo Verde con bastante facilidad, pues hay aviones directos. Por ejemplo, desde Barcelona hay uno que llega a la isla de Sal, donde está al aeropuerto Amilcar Cabral, el mayor internacional de país. El precio puede rondar desde unos 600 a 800 euros.

De origen volcánico

El archipiélago de Cabo Verde es de origen volcánico, donde la mayor elevación es el cono volcánico del Pico do Fogo, con 2829 metros. La última vez que estuvo activo fue desde el 23 de noviembre de 2014, lo que provocó que escupiese nubes de ceniza y fuego.

Aparte, dos pueblos y otros pequeños asentamientos de la Caldeira fueron destruidos por la lava en erupción. La actividad volcánica acabó el 8 de febrero de 2015 y desde entonces está inactivo.

Pico do Fogo / Google

Playas vírgenes

Cabo Verde destaca por sus playas vírgenes y salvajes, destacando, especialmente, por sus dunas, arenales kilométricos y aguas turquesas. Una de las más famosas es la de la Playa de Santa Mónica, ubicada en Boa Vista, un paraíso virgen de 18 kilómetros de arena blanca sin masificación, algo que lo agradecen todos aquellos que acuden.

Esta es la Playa de Santa Mónica / Google

Dos de las más populares son la Ponta Preta y la Playa de Bitche Rotcha, situadas en la isla Maio, que es la más tranquila y menos transitada de todo de Cabo Verde.

Noticias relacionadas

Cultura criolla

La cultura criolla de Cabo Verde es un mosaico único nacido de la fusión histórica entre Europa y África Occidental. Se define por el mestizaje de sus gentes, el idioma criollo, y una vibrante identidad forjada a través de la música, la gastronomía y la narración oral.