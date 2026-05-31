Cabo Verde, el país que nunca pudo usar a sus estrellas se clasificó al Mundial gracias a Linkedin: de Larsson a Vieira, pasando por Nani o Nuno Mendes

Unos ‘Tiburones Azules’ jugarán el Mundial de 2026. Sí, han leído bien. Así se conoce a la selección de Cabo Verde, una de las cuatro debutantes de este macro Mundial con 48 participantes. Sin embargo, como otros combinados que también están citados este verano en Estados Unidos, Canadá y México, su historia no empieza con los futbolistas que estarán allí. Comienza con los que nunca estuvieron. Y con un descuido en 2014 que, de no ser por este año, aún dolería mucho.

El archipiélago africano, con poco más de 500.000 habitantes, es uno de esos países pequeños y sin alicientes deportivos que durante décadas vio cómo futbolistas hacían historia con otra camiseta, cuando podían hacerla con la suya.

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026. / Agencias

Ya saben, un futbolista no tiene por qué representar obligatoriamente al país en el que nació. Tampoco al del que provienen sus raíces. Mientras algunos buscan cualquier hilo del que tirar para poder jugar con Francia, Países Bajos o Portugal, entre muchos otros combinados, ninguno quería cerrarse la puerta a títulos representando a Cabo Verde.

Colonia portuguesa

Durante siglos, el archipiélago estuvo dominado por Portugal, hasta que en julio de 1975 Cabo Verde logró su independencia. Sin embargo, los vínculos con Europa están muy presentes a día de hoy, más allá del idioma, compartido en ambos lugares. En el fútbol, muchos cracks del combinado luso en las últimas dos décadas tienen lazos con el país africano.

Uno de los más reconocidos es el habilidoso extremo que militó en el Manchester United, entre otros clubes, Nani. Un prodigio del balón, nacido en Praia, pero que emigró de niño a Portugal, creció en la zona de Amadora y acabó siendo campeón de la Eurocopa con Portugal en 2016.

Nani en su etapa como jugador del Manchester United / EFE

También el defensa, ex del Oporto, Rolando, quien nació en São Vicente, se marchó a Portugal, se naturalizó y jugó con la selección portuguesa. O Gelson Martins, ex del Atlético de Madrid y del Mónaco, que nació también en Praia y fue internacional portugués, incluido en el Mundial de 2018.

Otros ejemplos son los futbolistas nacidos en Portugal, pero con vínculos directos con el país, que tampoco defendieron a Cabo Verde: Silvestre Varela (ex del Porto o del Sporting CP), Eliseu (ex del Málaga o del Benfica), Hernâni (ex del Porto), Rúben Vezo (ex del Valencia y ahora en Olympiacos) o el mítico Bebé (ex del Manchester United o del Rayo, y ahora en el Ibiza).

Casos actuales serían Renato Sanches, Renato Veiga, Nuno Tavares, Nélson Semedo, Ricardo Pereira, Ulisses García o Christopher Martins, quien juega con Luxemburgo, y Jordan Larsson, que optó por Suecia. O Nuno Mendes, nacido en Lisboa, pero de padres de ascendencia caboverdiana. También Thierry Correia, del Valencia, que ha jugado siempre en las inferiores de Portugal, pero aún es elegible por Cabo Verde al no haber debutado con el combinado absoluto luso.

Nuno Mendes, lateral-extremo del PSG de Luis Enrique / EFE

Si han estado atentos, se habrán percatado de que el hijo de Henrik Larsson, ex del Barça, United o Celtic, pudo jugar con Cabo Verde. Su padre, pese a nacer y crecer en Suecia, también pudo hacerlo porque su padre (el abuelo de Jordan), Francisco da Rocha, era de Cabo Verde. Pese a ello, adoptó el apellido de su madre y representó al conjunto escandinavo.

Henrik Larsson: Del Celtic al Barça en 2004 / EFE/AFP/FCB

Patrick Vieira también habría podido optar por Cabo Verde si hubiese querido. En su caso, nació en Senegal y se formó futbolísticamente en Francia, pero su madre era de Cabo Verde. Si el poder de cada selección en la actualidad fuese otro, seguramente habría sido excusa suficiente para enfundarse la camiseta caboverdiana.

Cristiano Ronaldo también tiene raíces familiares en Cabo Verde a través de su bisabuela paterna, Isabel da Piedade, quien nació en la isla de São Vicente antes de emigrar a Madeira. Esta ascendencia representa una octava parte de su linaje.

Del fiasco de 2014 a la historia de 2026

Lógicamente, todos ellos optaron por hacer su viaje nacional con selecciones europeas, con más opciones de pelear por títulos. Pero ahora, en 2026, Cabo Verde podrá intentarlo con sus ‘guerreros’ por primera vez en un Mundial, dejando atrás el frustrante fiasco de 2014.

Cabo Verde llega a Estados Unidos, Canadá y México tras ganar su grupo africano por delante de grandes combinados como Camerún, y tras sellar la clasificación con un 3-0 ante Eswatini en Praia que ya es historia del deporte rey. Fíjense si aquel duelo era importante que el Gobierno decretó medio día festivo para asistir.

La selección de Cabo Verde, antes de un partido / FIFA

Hace 12 años se quedaron a las puertas de colarse en un Mundial por alineación indebida, dando el pase a la tercera ronda de clasificación para el Mundial de Brasil 2014 a Túnez. Por suerte, las estrellas que sí eligieron a Cabo Verde han arrancado esa espina, en parte, gracias a Linkedin.

'Fichaje' por Linkedin

Así llegó Roberto ‘Pico’ Lopes (nacido en Dublín, hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa) a la selección. Fue a través de un contacto por LinkedIn cuando Rui Águas dirigía la selección, en un intento de aprovechar la diáspora que marca a Cabo Verde para reforzar el combinado nacional.

Tal y como explicó 'The Guardian', 14 de los 25 jugadores de las últimas convocatorias decisivas de Cabo Verde crecieron o nacieron fuera del archipiélago, reflejando la intención de la Federación de ‘cazar’ el talento fuera del país que no desarrollaba carrera internacional en otros combinados.

Pedro Leitão Brito "Bubista", entrenador de la Selección de Cabo Verde, durante el entrenamiento en Praia / Federação Cabo-verdiana de Futebol

En el caso de ‘Pico’, todo se remonta a 2019. Recibió un mensaje por LinkedIn del seleccionador caboverdiano, pero quedó oculto en la carpeta de spam. El mensaje estaba en portugués: “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, afirmó en una entrevista el propio jugador.

Otro de los hombres clave de la selección es Dailon Livramento, nacido en Róterdam en una familia caboverdiana. También destacan Jovane Cabral, formado en Portugal; Ryan Mendes, capitán del equipo; Garry Rodrigues, nacido en Países Bajos; Stopira y Vozinha.

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Un debut histórico al mando de "Bubista" que se consiguió tras reunir a todos aquellos futbolistas que quisieron honrar una raíz familiar a través del fútbol.