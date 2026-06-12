El análisis de Cabo Verde, primer rival de España: "Han dejado de ser una comparsa para ser un equipo competitivo"

Cabo Verde es la primera piedra del camino de España rumbo a la segunda estrella. La selección africana, que debuta en un Mundial, quiere dar la campanada este lunes 15 de junio a las 18 horas en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, después de colarse contra todo pronóstico en la cita mundialista. Para entender la hazaña de los Tiburones Azules, hablamos en exclusiva con Xavier Aldekoa, corresponsal en África de 'La Vanguardia' y autor del libro 'África redonda: Un viaje por el continente a través del deporte'.

"Cabo Verde tiene ganas de demostrar que merecen estar en la fiesta del fútbol mundial", empieza diciendo Aldekoa, que no ve improbable una machada del combinado africano: "Es un equipo mucho más serio, que puede plantar cara, así que España haría bien en no confiarse. En los Mundiales ya hemos visto sorpresas, donde el favorito sucumbe en el primer partido porque hay despistes, fallos de concentración o falta de adaptación al clima".

Para su primer encuentro en la historia de los Mundiales, los Tiburones Azules plantearán un escenario de partido al que están habituados, con el equipo en bloque bajo. "Cabo Verde ha conseguido sus éxitos con un equipo en bloque muy sólido, que parte de una defensa seria y concentrada, con un contraataque peligroso. No va a tener que cambiar su manera de jugar y eso le da una ventaja", apunta el periodista. Aun así, Aldekoa reconoce el favoritismo de la Selección Española: "De las diez africanas, Cabo Verde es, junto con Congo, la que menos posibilidades tiene de avanzar de fase".

Los jugadores de Cabo Verde festejan su clasificación para el Mundial 2026 / SPORT.es

El gran premio de los caboverdianos era disputar el Mundial, al que se clasificaron tras lograr la épica ante Camerún. "Fue un sorpresón, porque Camerún es el país africano que más Mundiales ha jugado, la selección africana por excelencia en las Copas del Mundo", reconoce el corresponsal. Sin embargo, el proyecto deportivo de Cabo Verde no para de crecer. En dos de las tres últimas ediciones de la Copa África, los Tiburones Azules alcanzaron los octavos y los cuartos de final, fruto de un trabajo de captación de talento que va más allá de las islas: "Se han aprovechado del alma multirracial que tiene el país, porque el doble de la población está en la diáspora. Han convertido la selección en un reflejo de eso y han dejado de ser una comparsa para ser un equipo competitivo".

De hecho, ninguno de los 26 convocados compite en la liga caboverdiana, una competición con un sistema de clasificación atípico. "Cada isla tiene su propio torneo y los principales clasificados de cada archipiélago compiten entre ellos para dirimir cuál es el campeón final. La liga refleja la singularidad de cada isla, mientras que la selección aúna ese sentimiento de Cabo Verde como nación", matiza Aldekoa.

Algunos de los jugadores que participarán en este Mundial fueron contactados a través de las redes sociales. "En esa búsqueda de talento hablaron con algunos jugadores por LinkedIn. El propio seleccionador les escribía mensajes diciendo: 'Oye, estamos buscando talento con raíces caboverdianas. ¿Te sumas al proyecto?'. Así es como contactaron con Roberto López", menciona el corresponsal. Precisamente, el central del Shamrock Rovers es uno de los jugadores más destacados del combinado africano: "Se ha convertido en un pilar en las clasificaciones, la columna vertebral de la defensa".

Bubista, seleccionador de Cabo Verde / CAF

Por otro lado, el futbolista a seguir a nivel ofensivo es Ryan Mendes. "Es el jugador que los caboverdianos tienen como referencia por su carrera, pues ha pasado por Lille o Nottingham Forest", explica el periodista. Sin embargo, gran parte del mérito recae en el seleccionador, Bubista, que lleva en el cargo desde 2020: "Les ha hecho creer desde el sentimiento de pertenencia a un proyecto común. Ha logrado que todos vayan a una, que sepan sus limitaciones, pero que se ayuden los unos a los otros. Pese a que juega defensivamente, es un equipo alegre que caerá simpático".

Cabo Verde ya ha ganado al estar entre las mejores 48 selecciones del mundo, pero sueña con dar un paso más. "El gran éxito sería llegar a dieciseisavos. Todo lo que fuese a partir de ahí sería una pasada", sentencia Aldekoa, que establece un paralelismo con un combinado que maravilló en el Mundial de 2018: "Ojalá se convierta en la Islandia africana, esa Islandia que se ganó las simpatías de todos por cómo jugaba, por cómo defendía, por cómo competía con el corazón".

España arrancará el camino hacia la segunda estrella en un partido que entrará en la memoria de todos los caboverdianos. 50 años después de su independencia, los Tiburones Azules pasearán el nombre de su país por todo el mundo.