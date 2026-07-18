La cábala de Leo Messi antes de la final contra España

No habrá otro como él. Leo Messi solo hay uno. Se resiste a marcharse. Lideró a la Argentina de los milagros para consumar una remontada épica en Atlanta, dejar a Inglaterra en el camino y citarse con España el domingo, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con un objetivo claro: defender la corona mundialista. Pero si hay alguien llamado a ocupar su trono, tanto en el Barcelona como en el fútbol mundial, ese es Lamine Yamal.

Todo el mundo habla - y sigue maravillándose - de la fotografía que SPORT, en colaboración con UNICEF y el Fútbol Club Barcelona, tomó en 2007. Hasta el punto de que muchos, entre ellos Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, llegaron a creer que era una imagen generada por inteligencia artificial. Nada más lejos de la realidad.

Messi persigue la que sería su segunda Copa del Mundo y la cuarta para Argentina. Lamine Yamal, por su parte, sueña con conquistar su primera estrella y la segunda para España. Como no podía ser de otra manera, todos los focos apuntan hacia ellos. Pasado contra presente y futuro del Barcelona. La Finalissima que no pudo jugarse. La final soñada por tantos.

El astro rosarino, incapaz de contener las lágrimas tras la agónica remontada frente a Egipto en octavos de final, celebró con una mezcla de rabia y felicidad el pase a la tercera final mundialista de su carrera, después de las de 2014 y 2022. Poco después compartió un mensaje en sus redes sociales que, a simple vista, parecía uno más. Pero escondía un detalle.

Idéntico

Los aficionados no tardaron en descubrirlo: era exactamente el mismo texto que publicó tras clasificarse para la final del Mundial de Catar. Palabra por palabra. Incluso los emoticonos y el hashtag eran idénticos: "A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos", publicó.

Un mensaje que le dio suerte en Catar y que Messi espera que vuelva a convertirse en un amuleto este domingo en el MetLife Stadium. Enfrente estará una España lanzada, la misma que Luis de la Fuente definió como "el mejor equipo del mundo" tras la brillante exhibición coral ante Francia en semifinales. La batalla está servida.