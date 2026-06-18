Las burlas hacia Cristiano, la candidatura de Kane, la 'desghana' de Panamá y un 'gracias, Lucho': esto es todo lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Cuatro partidos consecutivos cargados de emociones fuertes con los que se cerró la primera jornada del Mundial 2026. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

Las burlas a Cristiano Ronaldo (1-1)

Portugal se estrelló en su debut. España no fue la única selección candidata al título en 'fracasar' en la primera jornada. La sorpresa también saltó en el Portugal-RD Congo (1-1), porque Yoane Wissa igualó antes del descanso el tanto inicial de Joao Neves. Ya no se movió más el marcador, pese a que Cristiano Ronaldo disputó los 90 minutos. Fuertes críticas las que ha recibido el portugués, por ejemplo por parte de leyendas como Thierry Henry: "Hay algo importante que la gente debe entender: el equipo necesita marcar, no tú. Porque él quiere marcar, termina ocupando la línea del pase hacia atrás y facilita el trabajo de los defensores. Mi punto es simple: el equipo necesita marcar, no una sola persona". Tras el partido, además, Ronaldo sufrió las burlas de la hinchada congoleña, que imitó el mítico 'siuuu' del luso.

La candidatura de Harry Kane (4-2)

Habían marcado Kylian Mbappé y Erling Haaland sendos dobletes. Había replicado Lionel Messi con un hat-trick histórico. Y no podía fallar a su cita con el gol Harry Kane. El delantero inglés se suma a la candidatura de la Bota de Oro del Mundial con otro doblete ante Croacia que acercó a Inglaterra al triunfo. Baturina y Petar Musa igualaron los goles del ya máximo anotador de la historia del país británico, pero Bellingham y Rashford acudieron al rescate (4-2). El azulgrana Anthony Gordon decepcionó en su debut.

La 'desghana' de Panamá (1-0)

El partido digamos aburrido de la noche se vivió en Toronto, donde Ghana y Panamá se neutralizaron durante 95 minutos, hasta que Caleb Yirenkyi castigó la 'desghana' panameña con un gol histórico para los africanos (1-0). Estuvimos a punto de vivir el segundo 0-0 del Mundial, méritos se hicieron, pero al final el España-Cabo Verde se queda con ese dudoso honor en solitario una vez concluida la primera jornada. Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, celebró como nunca la victoria en su quinto Mundial a sus 73 años.

Luis Díaz y diez más... (1-3)

Colombia cerraba esta madrugada la primera jornada del Mundial. Se hizo esperar, pero valió la pena. Solo por ver a Luis Díaz en acción, vaya si valió la pena. El crack del Bayern Múnich ha llegado a Estados Unidos, México y Canadá para seguir deslumbrando con exhibiciones sobre el verde, goles y asistencias. De momento, ante Uzbekistán, sumó uno de cada. Asistió a David Muñoz en el 0-1 y anotó el 1-2 cinco minutos después de que Fayzullaev empatara el encuentro. Jaminton Campaz sentenció en el 99' (1-3).

Día libre en España: barcos, golf, compras... ¡y una casi multa!

La selección española disfrutó de un día libre para desconectar antes de regresar a la acción ya de madrugada y empezar a preparar el partido ante Arabia Saudí. Lamine Yamal, por ejemplo, pasó el día con sus amigos y familia en Nashville... ¡y el tiempo se le echó encima! El crack del FC Barcelona apuró su regreso a la concentración hasta las 20:55 hora local, tan solo cinco minutos antes del límite fijado por Luis de la Fuente. Incumplirlo conllevaba una multa de 2.000 euros. Se salvó por los pelos. Otros futbolistas como Cucurella, Baena o Grimaldo aprovecharon el día libre para jugar al golf, mientras que Rodri navegó por el río Tennessee con su pareja.

Hoy jueves, el menú

18:00 · República Checa - Sudáfrica (Grupo A, Atlanta)

(Grupo A, Atlanta) 21:00 · Suiza - Bosnia y Herzegovina (Grupo B, Los Ángeles)

(Grupo B, Los Ángeles) 00:00 · Canadá - Catar (Grupo B, Vancouver)

(Grupo B, Vancouver) 03:00 · México - Corea del Sur (Grupo A, Guadalajara)

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