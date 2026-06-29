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MUNDIAL 2026

Nico Williams llegará a tiempo de jugar los octavos si España supera a Austria

El jugador del Athletic podría volver a jugar en octavos, si España supera a Austria

Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay

Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay

Nico Williams sale cojeando del encuentro entre España y Uruguay / Alfredo Martínez

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Javier Giraldo

Javier Giraldo

En contra de lo que se daba por hecho, el Mundial no ha terminado para Nico Williams: según una información de la Cadena Cope, la previsión de recuperación del jugador del Athletic es de diez o doce días, un plazo mucho más corto de lo previsto.

Así las cosas, el extremo de la selección podría tener minutos en el partido de octavos de final, si España supera a Austria en la ronda de 1/16.

Inicialmente, la RFEF no habría fijado un plazo concreto de baja y su situación queda pendiente de evolución.

El jugador publicó un mensaje de frustración en redes, cargando contra una acción que consideró “completamente innecesaria”. También se ha pronunciado su hermano, Iñaki Williams, que calificó la entrada de “muy desmedida” y lamentó que Nico vuelva a pasar por un problema físico después de una temporada complicada.

La lesión llega en un momento especialmente delicado para Luis de la Fuente, porque España también perdió a Yeremy Pino, con un esguince acromioclavicular, en el mismo partido ante Uruguay. Nico, Yeremy y Víctor Muñoz están lesionados o entre algodones, mientras Lamine Yamal viene siendo dosificado.

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España juega el primer partido a vida o muerte el próximo jueves, 2 de julio, en la ciudad de Los Angeles, ante la selección de Austria.

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