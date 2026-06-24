Budimir resucita a Croacia, Inglaterra deja el grupo abierto, Panamá llora y Colombia sonríe: esto es lo que pasó esta noche

PORTUGAL 5-0 UZBEKISTÁN: DOBLETE DE CRISTIANO Y RÉCORD MUNDIAL

Portugal despertó a lo grande. Tras el flojo empate del debut, los de Roberto Martínez arrasaron a Uzbekistán en Houston con un Cristiano Ronaldo descomunal. El capitán abrió el marcador a los 6 minutos y firmó el tercero al 39', un doblete que lo convierte en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales distintos: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. A sus 41 años, el Bicho alcanzó además los 10 goles en Copas del Mundo y dejó claro que su sexta cita mundialista no es de paseo. Completaron la goleada Nuno Mendes (17'), un gol en propia puerta de Uzbekistán (60') y Rafael Leão (87') nada más saltar al campo. Portugal, clasificado a dieciseisavos.

INGLATERRA 0-0 GHANA: LOS THREE LIONS PERDONAN Y EL GRUPO L ARDE

Los Three Lions dejaron escapar dos puntos en Boston. Empate sin goles ante una Ghana ordenada y valiente, con Inglaterra generando ocasiones clarísimas —incluida una de Harry Kane bajo palos— y sin puntería en el último pase. Ingleses y ghaneses comparten el liderato del Grupo L con 4 puntos, con Inglaterra arriba solo por diferencia de goles. El grupo llega vivo y abierto a la última jornada.

PANAMÁ 0-1 CROACIA: BUDIMIR RESUCITA A LOS CROATAS Y ELIMINA A LA MAREA ROJA

En Toronto, Croacia encontró oxígeno justo cuando más lo necesitaban. Ante Budimir, recién salido del banquillo, marcó el 1-0 (54') que da a Croacia sus primeros tres puntos y la devuelve a la pelea. La velada tuvo sabor especial: era el partido 200 de Luka Modric con su selección. Para Panamá, en cambio, fue el final del camino: sin marcar todavía en el torneo y con dos derrotas, la Marea Roja queda eliminada del Mundial.

COLOMBIA 1-0 RD CONGO: LES COSTÓ UN MUNDO TUMBAR AL PORTERO DEL CONGO

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Lionel Mpasi tiene nombre de estrella del fútbol, pero su trabajo no es marcar goles, sino pararlos. Fue una auténtica pesadilla para una Colombia que no tuvo su mejor noche ante la RD Congo, pero un gol del lateral Daniel Muñoz fue oro como el que se extrae de las minas de Amalfi, su localidad natal. Una diana que permite a los cafeteros liderar su grupo con pleno de 6 puntos y acabar primeros si derrotan; o incluso si empatan, frente a Portugal la madrugada del sábado al domingo (1.30 horas).