Budimir: "La primera parte de la temporada no ha sido buena para mí"

El delantero croata, que debuta en una cita mundialista, admitió que la llegada a Qatar supone un punto y aparte en su mala dinámica Su presencia en el once titular de Zlatko Dalic todavía es una incógnita

El delantero de Croacia Ante Budimir reconoció que el primer tramo de la temporada que ha disputado con el Osasuna en LaLiga Santander "no ha sido buena, individualmente" pero que en Qatar 2022 todo empieza desde cero.

"Me siento muy bien. Estoy feliz de estar aquí. Es el primer Mundial para mí y estoy entusiasmado", dijo. "Todo delantero vive del gol y lo que diga no vale de mucho. La primera parte de la temporada no ha sido ideal para mí pero no es algo en lo que piense. Doy lo mejor y me preparo. Esto es un torneo. Todo el mundo empieza de cero, con cero goles, en el mismo lugar", indicó el futbolista del Osasuna.

Ante Budimir desconoce su rol en el equipo y si el seleccionador Zlatko Dalic contará con él como titular. "Aún estamos con los entrenamientos y no sabemos quién jugará. Estamos centrados en Marruecos. No sabemos lo que va a pasar después. Va todo muy rápido porque hay partidos cada cuatro días", indicó.

Croacia inicia su periplo mundialista contra Marruecos en la primera jornada. "Es un equipo muy peligroso y talentoso. Bono es uno de los cinco mejores porteros de LaLiga, En-Nesyri es un delantero peligroso, Abde está en Osasuna, un regateador muy talentoso y peligroso", destacó Budimir.