Bubista, seleccionador de Cabo Verde: "España frustra a sus rivales, pero supimos ocuparles los espacios"

La selección de Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este arranque mundialista tras su meritorio empate ante la selección española. Su seleccionador, Pedro Leitão Brito 'Bubista', compareció ante los medios en la previa del choque frente a Uruguay con la moral intacta y un discurso ambicioso.

"No venimos solo a participar"

Lejos de conformarse con la gesta del debut, el técnico africano dejó claro que su equipo no es una mera comparsa en el torneo. En su intervención, Bubista aseguró: "Nuestras expectativas son las mismas, como siempre hemos dicho antes de llegar aquí no venimos solo a participar, nuestro enfoque es ser competitivos y ganar nuestros encuentros y demostrar que estamos a la altura".

Para refrendar esta idea, el seleccionador incidió en la preparación mental del grupo. El objetivo, según sus propias palabras, es "tener la mentalidad correcta y el estado emocional competitivo para rendir bien en esos partidos", advirtiendo además de que "vamos a luchar sin temor".

El muro ante España y el plan contra Uruguay

El planteamiento de contención exhibido frente a La Roja fue uno de los temas centrales de la rueda de prensa. El preparador justificó la estrategia adoptada y adelantó que buscarán ser más punzantes contra el combinado charrúa: "Nosotros buscamos controlar el encuentro con el sentido organizativo, ocupando espacio de forma estratégica, no teníamos otra alternativa".

Sobre el desarrollo de aquel choque, Bubista profundizó en la dificultad de frenar al combinado nacional. "Cuesta defenderse contra España y la forma en la que juega España frustra a sus contrincantes y la calidad de sus jugadores puede contrarrestar cualquier defensa, pero defendimos el espacio de forma organizada", argumentó.

A pesar de alabar el trabajo de su zaga, hizo autocrítica al mirar hacia adelante y avisó de sus intenciones. Reconoció que "pudimos hacer más pero hay que reconocer la jerarquía, faltó un poco el ataque, lo vamos a intentar contra Uruguay".

Elogios hacia la figura de Marcelo Bielsa

El reto ahora pasa por frenar a una selección uruguaya herida en su orgullo tras su primer empate y dirigida por un técnico al que el preparador caboverdiano profesa una profunda admiración. Cuestionado por la figura de su homólogo en el banquillo celeste, no escatimó en buenas palabras.

"Bielsa es muy conocido en nuestro país, ha sido un modelo a seguir y ha sido un gran líder dirigiendo equipos", destacó el seleccionador. Lejos de quedarse ahí, Bubista quiso remarcar su respeto añadiendo que "al señor Bielsa lo consideramos alguien que ha luchado mucho por el fútbol y lo que ha podido ver en su carrera es positivo, nos sentimos honrados de disfrutar ese momento con él".

Una afición entregada y pies en el suelo

El histórico punto ante España ha disparado la euforia entre los aficionados africanos, un factor de empuje que la plantilla está notando desde las gradas en este Mundial. El seleccionador agradeció el enorme calor recibido en el debut: "Sentimos apoyo de todas partes, en el Mundial tenemos muchos seguidores, no se escuchaban los cantos de apoyo a España, había muchos más de los nuestros".

Por ello, hizo un llamamiento a su hinchada pidiendo "que sigan así, fue como jugando en casa, los necesitamos". Un estado de ánimo óptimo que se traslada inevitablemente al vestuario, donde, según relató el míster, "estamos complacidos por el empate porque hemos visto que nada es imposible, hemos mostrado que los que no son favoritos pueden disfrutar de sus partidos".

El horizonte y el respeto por Argentina

A pesar de la enorme ilusión desatada, el preparador prefirió mantener la máxima cautela y no mirar más allá de la fase de grupos. Ante la insistencia sobre un futuro duelo contra la actual campeona del mundo, Bubista zanjó el debate valorando al rival pero priorizando el presente inmediato.

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"Dada la trayectoria o historial, sería un honor encontrarnos contra Argentina, tienen a Messi, sin duda, le consideran el mejor de la historia", afirmó con rotundidad. Sin embargo, quiso bajar la pelota al suelo de inmediato al concluir: "Más que pensar en el futuro, pensamos el presente, tenemos una labor que hacer primero contra Uruguay y luego contra Arabia Saudí".