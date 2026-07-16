La brutal reflexión de Thierry Henry sobre Messi: "Como despiertes a la bestia..."

Thierry Henry habló de forma emocionada sobre la clasificación de Leo Messi para la final del Mundial y reconoció que fue absolutamente clave para que Argentina diera la vuelta al marcador ante Inglaterra: "Ha acabado llorando. Esto significa mucho para él y para su equipo. Es verdad que es un ser humano y ha fallado penaltis algunas veces. Yo jugué con él cuatro años y puedo asegurar que lo mejor es nunca despertar a la bestia. Eso lo sé porque lo he visto muy de cerca en los entrenamientos y la verdad es que es brutal", explicó en 'FOX News'

Henry explicó una anécdota que sucedió en un entrenamiento del Barça para explicar lo que puede hacer Messi: "Ya sabéis chicos que cuando uno de los entrenadores no pita una falra o no ve que la pelota ha salido y no lo pita durante el entrenamiento. Leo se queja y el técnico le dice que juegue y que no se queje más porque eso es algo que puede pasar en los entrenamientos o en el juego. Y él, de repente, cambia la mirada...y te marca tres goles de inmediato".

Y añade: "te robaba el balón una y otra vez y se iba a portería y marcaba. Una, dos y tres veces. Y él, entonces, se da la vuelta y nos dice: "La próxima vez, marca la falta". Y todos dijimos riendo que sí que sí, que era mejor que la hubiera pitado. Cuando se pone así nadie lo puede parar, os lo puedo asegurar".

Henry dejó claro que Messi entiende el juego y los momentos en los que el equipo le necesita: "No siempre se podía dar, pero era así casi siempre. Cuando el equipo lo necesita, él eleva su juego y hace que todo funcione. Es un tipo que venía de jugar 120 minutos y ante Inglaterra cuando todo estaba cerca de acabar, pilla la pelota y dribla a todo el mundo. Es que solo puedo decir 'guau'".

El exfutbolista desveló que "a veces anotó algún gol en algún partido y estaba en el campo y me tomaba unos segundos para saber que había hecho. y guau. No me da verguenza decirlo. Luego ya volvía y seguía jugando. Es un tipo único en su especie".

De hecho, Henry comparó lo que está haciendo Messi con una película: "Esto es una cosa de Hollywood. Es como un guión. Como una película que dices que nunca pasará, pero que él lo convierte en real. Messi siempre está escribiendo guiones. Nunca para. Y los escribe con sus piés".