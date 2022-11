Bruno Fernandes: "Hay que respetar la decisión de Cristiano"

El jugador del Manchester United asegura que "no lo consultó conmigo. No hemos hablado de ello. En lo que estamos concentrados es en la Copa del Mundo" "Esta competición es muy importante para él, va a esta concentrado. No creo que lo que ha hecho o decida tenga algún impacto en nosotros", finalizó el centrocampista

Bruno Fernandes, futbolista de Portugal, abogó por "respetar" la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar el Manchester United y aseguró que "nada dura para siempre".

El futbolista de Portugal y excompañero de Cristiano en el Manchester United, habló en rueda de prensa antes del inicio mundialista contra Ghana.

"Cristiano no lo consultó conmigo", dijo Fernandes este miércoles. "Es su decisión personal. Le involucra a él y a su familia. No hemos hablado de ello. En lo que estamos concentrados es en la Copa del Mundo. Lo sabéis, sabéis lo importante que es para él y para nosotros jugar esta competición, es el sueño de cada futbolista", apuntó.

Cristiano y Fernandes han compartido un año y medio en el United, hasta que este martes el portugués llegó a un acuerdo con el club de Manchester para rescindir su contrato.

"No me siento incómodo, no tengo que elegir un lado. Ha sido un privilegio jugar con Cristiano en el equipo nacional y en el club. Fue un sueño, Cristiano siempre ha sido una inspiración para mí. Fue un sueño hecho realidad, pero nada dura para siempre, fue bonito mientras duró. Ha tomado una decisión diferente por su vida, para su carrera y tenemos que respetarlo, estemos de acuerdo o no", comentó.

"Esta competición es muy importante para él, va a esta concentrado. No creo que lo que ha hecho o decida tenga algún impacto en nosotros", finalizó Fernandes.