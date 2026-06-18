La bronca de Xhaka surte efecto y Suiza vuelve a creer

Suiza saltó al césped del recinto más caro del Mundial (5.500 millones de dólares costó el Estadio de Los Ángeles) consciente de que no podía permitirse otro tropiezo tras el inesperado empate contra Qatar en el debut que enervó a su capitán, Granit Xhaka. Una bronca con efecto inmediato, pues los helvéticos se pusieron las pilas y golearon por 4-1 a Bosnia y Hercegovina para dar un golpe encima de la mesa y dejar a su rival contra las cuerdas.

Al ritmo de Xhaka

Los de Sergej Barbarez se limitaron a defenderse cómo pudieron de los ataques suizos sin que aparecieran los Dzeko, Alajbegovic y compañía. El propio Xhaka dio ejemplo a sus compañeros fabricando la primera ocasión del choque, un chut seco que rebotó en Katic. Ndoye recogió el para disparar muy cerca del poste en el 11', no desviar a la red de muy poco el centro de Rieder en el 14' y poner a prueba en el 20' al meta bosnio Vasilj. Freuler, en el 23', sumó una ocasión más en un remate lejano con mucha intención.

La pausa de hidratación cortó el ritmo a los de Murat Yakin y permitió estirar la cabeza a los bosnios en un centro de Dzeko al que no llegó Tahirovic, aunque el primer tiro a puerta no llegó hasta el minuto 38, en un disparo de Memic fácil para Kobel.

Ndoye intenta marcharse de Dedic / EFE

A favor de público, impresionante la cantidad de bosnios en el estadio, los balcánicos acabaron la primera mitad reconociendo el tacto del balón y con mejores sensaciones de como la empezaron.

Durísimo castigo a Bosnia

Volvió a tomar las riendas Suiza tras el descanso. ¡Y de qué manera! La chilena de Ndoye en el minuto 56 se habría convertido en el mejor gol de lo que llevamos del Mundial de no haber sido primero por el paradón de Vasilj y después, por la señalización de un fuera de juego con retardo. Tanto, que dio tiempo al propio futbolista del Nottingham Forest de ver su acción repetida por la gigantesca pantalla del estadio.

La que sí valió fue otra intervención del meta bosnio, esta vez al cabezazo de Mbolo, que después hizo falta a un Edin Dzeko que se retiró del partido con una actuación muy discreta.

Bosnia pareció reaccionar con un disparo con efecto de Dedic que obligó a Kobel a lucirse. Yakin no lo vio claro y agitó el árbol con la entrada Sow, de Vargas... y de Manzambi. 'Llegar y besar el santo'. Vargas centró en el 74', mal despeje defensivo y volea de Manzambi para doblar los guantes de Ndoye.

Locura final

Un golpe para los bosnios al que siguió un segundo mazazo, a la postre definitvo: la expulsión de Muharemovic por una entrada a Embolo en la frontal a diez minutos para el noventa.

Los minutos finales fueron de auténtica locura. Otro recién salido, Rubén Vargas, puso el segundo con un 'pase a la red' cruzado a pase de Mbolo. Manzambi volvió a marcar, ya en el 90', tras jugadón de Xhaka y pase del propio Vargas.

Y en la prolongación, todavía más. Gol de Bosnia al volear Mahmic a la salida de un córner y penalti a Saw transformado por Shaka para rubricar el partidazo del capitán suizo.