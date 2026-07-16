La bronca de Dembélé al descanso que enfadó al vestuario francés ante España

No lo pudo definir mejor Luis de la Fuente al término del encuentro en Dallas: "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenian al mejor equipo del mundo". La Selección tumbó a la temible Francia practicando un fútbol coral y brillante y jugará una final de un Mundial 16 años después. Se cita con la Argentina de Leo Messi en Nueva York/Nueva Jersey.

No hubo ni rastro de la Francia que tanto encandiló al mundo y llevaba como máxima favorita a la semifinal. España, en cambio, dio un golpe sobre la mesa y anuló por completo al conjunto dirigido por Didier Deschamps. En un intento por provocar una reacción positiva de sus compañeros, Ousmane Dembélé tomó la palabra en el descanso y lanzó un discurso en el que criticó la presión ejercida por el equipo. Sin embargo, sus palabras no tuvieron el efecto esperado, tal y como desvela 'L' Équipe'.

El Balón de Oro consideró que la presión francesa estaba mal coordinada, pero su intervención no fue bien recibida por algunos de sus compañeros. Estos interpretaron que Dembélé solo mostraba su enfado cuando era él quien atravesaba dificultades, y no en otras situaciones del partido. Un toque de atención que, finalmente, no consiguió cambiar el rumbo del encuentro.

Dembélé con Cururella y Baena durante el partido de semifinal entre España y Francia. / Carlos Ramírez / EFE

Francia, que perdía al descanso tras un penalti transformado por Mikel Oyarzabal, no logró remontar tras la reanudación y encajó un segundo gol justo antes de la hora de juego, obra de Pedro Porro. El de Don Benito convirtió el segunto tanto español tras una magistral pared a un toque con Dani Olmo.

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Se impuso el sensacional fútbol de La Roja en Dallas. "España ha respetado su plan de juego. Nosotros no hemos presionado bien. Sus mediocentros han tenido mucho tiempo para pensar y pasar el balón", lamentó Mbappé a los micrófonos de 'M6'. Les Bleus disputarán el partido por el tercer puesto el sábado por la noche (23:00) contra Inglaterra.