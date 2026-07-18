La broma pacense tras el Inglaterra - Argentina: "¡Las Malvinas son de Badajoz!"

Para los argentinos, los 74 días de 1982 en los que su país libró una guerra nunca declarada oficialmente contra el Reino Unido de la primera ministra Margaret Thatcher (ya con Leopoldo Galtieri al frente, un año después de la histórica deposición de Jorge Rafael Videla) significan mucho más que un simple conflicto internacional perdido.

Esos dos meses y medio acabaron con la rendición de las tropas argentinas el 14 de junio de 1982, justo al día siguiente del partido inaugural del Mundial de España. El morbo radicaba en un posible enfrentamiento entre la albiceleste y los 'three lions', pero ambas selecciones fueron eliminadas en la segunda fase en una cita en la que reinó la Italia de Paolo Rossi.

Esta superficie de 12.000 kilómetros cuadrados sigue siendo considerada un 'Territorio Británico de Ultramar', pero también es cierto que desde 1994 la Constitución del país sudamericano establece en su Disposición Transitoria Primera que las Islas Malvinas son argentinas en una especie de brindis al sol.

Buenos Aires, en una recentísima manifestación / EUROPA PRESS

Han pasado ya 44 años desde el final de la llamada 'Guerra de las Malvinas' y los argentinos siguen sin aceptar ese resultado. De hecho, se han sucedido las reivindicaciones y por eso el Argentina - Inglaterra de semifinales del Mundial de Estados Unidos era para la albiceleste algo más que un partido de fútbol.

Tras la remontada con tantos a pases de Leo Messi que firmaron Enzo Fernández y Lautaro Martínez (1-2), el bético Giovanni Lo Celso celebró el pase a la final del Mundial con una pancarta en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en el que podía leerse en grandes caracteres: "Las Malvinas son argentinas".

Tanto, que el centrocampista y la propia Asociación del Fútbol Argentina (la AFA) se arriesgan a una sanción de la FIFA, que siempre se ha mostrado muy recia a la exhibición de cualquier eslogan político en sus competiciones, al igual que la UEFA. Quieren ser apolíticos, pero vetan a Rusia y a Bielorrusia por temas políticos... pero eso es otro cantar.

Lo Celso, más activo tras el partido que con el balón / EUROPA PRESS

A muchos miles de kilómetros de este archipiélago, la ciudad de Badajoz vivió una transformación en los años 80 de la mano del difunto alcalde socialista Manolo Rojas (el más querido por toda la ciudad). Así creció el barrio Suerte de Saavedra, con viviendas creadas para la clase trabajadora y los lógicos conflictos en este tipo de enclaves.

Ello le valió el sobrenombre de 'Las Malvinas' para resumir los problemas creados en analogía a lo que se estaba viviendo en el archipiélago entre Argentina e Inglaterra. Y así quedó ese sobrenombre para siempre. Por eso, tras la pancarta de Lo Celso, en la capital pacense se han sucedido los memes y los montajes, reclamando que las Malvinas "son realmente de Badajoz".