La broma de Dembélé a Mbappé: "Mobutu", dictador que gobernó Zaire durante más de tres décadas

Francia camina a pasos agigantados en el Mundial. El combinado galo es una de las grandes candidatas a ganar el Mundial tras el último partido ante Suecia, donde demostraron una superioridad abismal sobre el terreno de juego. Las opciones que tienen arriba son infinitas, con Olise, Ousmane, Mbappé, Barcola, o Doué y Cherki, para elegir.

Los franceses llevan una década maravillosa, conquistando dos mundiales y llegando a la final en 2022, donde cayeron ante Argentina. La generación de Francia nos recuerda a la de los años 1998-2000, un ciclo histórico donde conquistaron el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa del año 2000.

Buena relación de puertas hacia adentro

La sintonía en el vestuario, además, es muy buena en el último año de Deschamps en los banquillos. Cada uno entiende su rol y la convocatoria se ha alienado a la perfección, igual que Mbappé y Ousmane. En el video que ha subido la selección francesa, se les ve a ambos bromeando en el avión.

Sin embargo, hay un momento un poco extraño, cuando Dembélé llama al futbolista del Real Madrid 'Mobutu' (Joseph-Désiré), un militar y político congoleño que fue el primer y último presidente de la República del Zaire desde 1971 hasta su derrocamiento en 1997.

¿Mobutu y Mbappé?

Mobutu fue un dictador de la República Democrática del Congo (rebautizada por él como Zaire) que gobernó el país con mano de hierro durante más de tres décadas, desde noviembre de 1965 hasta su derrocamiento en mayo de 1997.

Reconocido en la historia como uno de los mayores ejemplos de cleptocracia, pasó de luchar por la independencia del Congo a instaurar un régimen basado en el culto a la personalidad, la represión de opositores y el expolio de los recursos naturales del país para su enriquecimiento personal.

Un nombre que, a nivel de redes sociales, se relaciona con Mbappé por las bromas que han salido en los últimos meses sobre 'Mbappé Dictator', una tendencia en la que, al extremo de Bondy, se le apodaba de esta manera por supuestas coincidencias sobre su figura y poder.

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De hecho, ya se ha visto en más de una ocasión la cara de Mbappé disfrazado de dictador en las gradas del Mundial. No obstante, tan solo era una broma y el extremo del Real Madrid se lo tomó a risas.