Brasil - Marruecos: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Brasil y Marruecos se dan cita en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, en la madrugada del 13 al 14 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Debut mundialista de alto nivel para ambas selecciones que puede condicionar enormemente su futuro dentro del torneo.

El duelo de esta madrugada se dibuja como una final anticipada por el liderato del grupo C. La selección que consiga sumar los tres puntos tendrá muchos números de terminar su andadura en la primera fase como líder de grupo, lo que despejaría considerablemente su camino en el cuadro final del torneo.

Una vez concluya el cara a cara entre Brasil y Marruecos llegará el turno de Haití y Escocia, las dos selecciones que completan el grupo C. Este partido también será fundamental para el futuro de ambos combinados, ya que una derrota con los otros dos 'gigantes' como rivales supondría un duro golpe a sus aspiraciones de superar el primer corte.

Erling Haaland, con Noruega en el partido amistoso ante Marruecos / AP

¿A qué hora es el Brasil - Marruecos del Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de junio a partir de las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Brasil - Marruecos del Mundial 2026 gratis por TV y online?

En España, el partido entre Brasil y Marruecos de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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