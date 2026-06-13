Brasil - Marruecos, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo

MISMO OBJETIVO

Brasil arrancará esta noche el sueño de ser hexacampeones del mundo. Los cariocas llevan sin levantar 'su título' desde el 2002 y intentarán volver a hacer historia en un Mundial donde no arrancan como favoritos, ni mucho menos.

Por su parte, Marruecos consiguió el récord para un país africano en Catar 2022 al llegar a semifinales. Será difícil repetir la gesta, pero los africanos buscaran volver a llegar hasta las últimas fases.