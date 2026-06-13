En directo
MUNDIAL 2026
Brasil - Marruecos, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en SPORT en directo el partido entre Brasil y Marruecos del grupo C del Mundial 2026
Momento para los himnos nacionales en Nueva Jersey. Máxima emoción en el estadio
¡Saltan las dos selecciones al terreno de juego! Ganas de que empiece esto
MAYORÍA BRASILEÑA
El estadio está totalmente llena. Gana Brasil en cuanto a afición, pero muchas manchas rojas con los aficionados marroquíes.
¡ESTO ARRANCA!
¡Todo preparado en el MetLife Stadium para que arranque el partidazo de la fase de grupos! Es el encuentro entre las dos mejores selecciones clasificadas en el ránking FIFA. Brasil es sexta y Marruecos séptima
15 MINUTOS PARA EL DUELO
15 minutos para arranque el partido en Nueva Jersey. Brasil sale como favorita, pero ¿será Marruecos capaz de dar la campanada?
MISMO OBJETIVO
Brasil arrancará esta noche el sueño de ser hexacampeones del mundo. Los cariocas llevan sin levantar 'su título' desde el 2002 y intentarán volver a hacer historia en un Mundial donde no arrancan como favoritos, ni mucho menos.
Por su parte, Marruecos consiguió el récord para un país africano en Catar 2022 al llegar a semifinales. Será difícil repetir la gesta, pero los africanos buscaran volver a llegar hasta las últimas fases.
CATAR SORPRENDE ANTE SUIZA
Ha terminado hace nada el sorprendente Catar 1-1 Suiza. Los europeos han cedido dos puntos en la última jugada y dejan el grupo B totalmente igualado tras el empate de Canadá y Bosnia. Os dejamos la crónica de nuestro compañero Jordi Delgado
ARRANCA EL GRUPO C
Este encuentro servirá para abrir el grupo C. Además de las dos selecciones, se encuentran Haití y Escocia, que jugarán esta madrugada a las 3:00h. ¡Cómo nos gusta el Mundial!
AUSENCIAS EN EL 11 DE BRASIL
En el 11 de Brasil nos quedaremos sin ver a Neymar, por ahora, ya que el extremo del Santos no está convocado por sus problemas físicos. Endrick o Martinelli deberán esperar su oportunidad desde el banquillo.
Por su parte, ojo con Bilal El Khannouss. Una debilidad personal. El futbolista del Stuttgart es un mediapunta con mucha clase. Dato 'panenkita' que os dejamos por aquí ;)
PARTIDO CON POCA HISTORIA
Será la segunda vez en la historia de la Copa del Mundo que Brasil y Marruecos se verán las caras. Las dos selecciones jugaron en la fase de grupos del Mundial del 1998 en Francia. Ese día, la canarinha se llevó el triunfo con un claro 3-0.
Ojo a los goleadores: Ronaldo, Rivaldo y Bebeto... como ha cambiado Brasil
- El Madrid tira la toalla por Julián Álvarez y deja vía libre al Barça
- Vinícius, decidido a irse gratis
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Al Real Madrid se le escapa el sueño de Mourinho para el centro del campo
- Bernardo Silva plantó a última hora al Atlético de Madrid: 'Tenía que firmar por la mañana
- El Brighton ofrece 35 millones por el central que sigue el Barça
- Rodri, sobre el pisotón de Gavi: 'Le da igual, no tiene filtro
- Dembélé explica su salida del Barça: 'Era el momento de dejar el club