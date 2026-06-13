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MUNDIAL 2026

Brasil - Marruecos, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en SPORT en directo el partido entre Brasil y Marruecos del grupo C del Mundial 2026

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Vinícius Junior. / ANDRE COELHO / EFE

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