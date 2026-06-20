Brasil - Haití: alineaciones, horario y dónde ver el partido en directo

CRÍTICAS A DANILO

El ex del Real Madrid o Juventus entre otros forma hoy de titular en detrimento de un Roger Ibañez que vio la amarilla de inmediato ante Marruecos. Dunga, que disputó tres mundiales como jugador y fue el técnico de la Canarinha en 2010, cargó duramente contra él: "Jamás imaginé que los jugadores dirían: 'Vamos allí a intentar ganar, somos inferiores a Francia, inferiores a Argentina, inferiores a Portugal'. Es inaceptable. Los aficionados no quieren oír eso. Aunque entendemos que pueda ser cierto, no se puede transmitir esa opinión al público".