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MUNDIAL 2026
Brasil - Haití: alineaciones, horario y dónde ver el partido en directo
La 'Canarinha' busca su primer triunfo mundialista tras el empate frente a Marruecos en el debut
PARTIDO 500 DE VINI COMO PROFESIONAL
Vinicius Jr. acudió al rescate de la 'Canarinha' frente a Marruecos. Hoy disputa su 500 como profesional. En 200 de ellos ha sido entrenado por Ancelotti.
Sonaron ambos himnos... ¡esto empieza!
CRÍTICAS A DANILO
El ex del Real Madrid o Juventus entre otros forma hoy de titular en detrimento de un Roger Ibañez que vio la amarilla de inmediato ante Marruecos. Dunga, que disputó tres mundiales como jugador y fue el técnico de la Canarinha en 2010, cargó duramente contra él: "Jamás imaginé que los jugadores dirían: 'Vamos allí a intentar ganar, somos inferiores a Francia, inferiores a Argentina, inferiores a Portugal'. Es inaceptable. Los aficionados no quieren oír eso. Aunque entendemos que pueda ser cierto, no se puede transmitir esa opinión al público".
El último precedente entre ambas selecciones fue en la Copa América de 2016, hace una década. Brasil ganó por 7-1. Coutinho marcó un hat-trick. De aquel once resisten Alisson, Marquinhos y Casemiro.
ASÍ FORMA HAITÍ
Estos son los once elegidos de Sebastien Migne: Johny Placide, Carlens Arcus, Martin Expérience, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson, Wilson Isidor, F. Pierrot, Ruben Providence.
XI DE LA 'CANARINHA'
Dos novedades de 'Carletto' en el once respecto al presentado ante Marruecos: Danilo y Matheus Cunha por Roger Ibañez e Igor Thiago, respectivamente. Endrick, que no sumó minutos en el debut, hoy también es suplente. A Neymar no se le espera hasta, como mínimo, dieciseisavos.
¡BUENAS NOCHES! El Mundial continúa y tras el Escocia-Marruecos que acabamos de vivir, arranca en unos instantes el segundo test de la Brasil de Carlo Ancelotti frente a Haití, colista del Grupo C. ¡Vamos allá!
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