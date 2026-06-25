Brasil encuentra el relevo de Raphinha que quiso fichar Deco

Rayan fue el elegido por Carlo Ancelotti para ocupar el extremo derecho en lugar de Raphinha, que sufre una lesión de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha y, si se cumple la versión más optimista, solo podrá regresar en los octavos de final.

El ex del Vasco da Gama, que aterrizó en el Bournemouth en el último mercado invernal, aprovechó la oportunidad y firmó una actuación portentosa en el 0-3 de Brasil ante Escocia, con el que los canarinhos terminaron líderes del grupo C, por delante de Marruecos por diferencia de goles.

El extremo de 19 años, que ya había sustituido a Raphinha cuando este se lesionó en el encuentro anterior contra Haití, dio a Vinícius Jr. la asistencia del primer gol del partido y tuvo en sus botas la oportunidad de dejar su huella aún en la primera parte.

Rayan sustituyó al lesionado Raphinha ante Haití / SHAWN THEW

Encantó a sus compañeros, a la ‘torcida’ y al propio Ancelotti. Su continuidad para el encuentro de dieciseisavos de final está garantizada. A Raphinha le ha salido una competencia directa durísima.

“El titular es Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros. El míster me ha puesto de titular y he intentado retribuirle la confianza, he salido a darlo todo porque no sabía si volvería a jugar, y creo que he hecho lo que me pidió”, aseguraba el joven.

No iba mal encaminado Rayan, porque Carlo Ancelotti lo elogió en rueda de prensa: “Ha hecho un trabajo muy completo en ataque y en defensa, estoy muy satisfecho”, apuntó el italiano, que destacó sus virtudes: “Es joven, tiene calidad y madurez, y lo mejor es que aún nadie sabe cuál es su techo ni hasta dónde puede llegar”.

Rayan cuenta con la confianza de Ancelotti / AFP

Desde que es seleccionador brasileño, no es la primera vez que Ancelotti apuesta decididamente por futbolistas al inicio de su carrera. Hay que recordar que quien debía ser el teórico titular en el extremo derecho en el Mundial era Estevão (Chelsea), que no pudo ser convocado porque se lesionó en mayo.

“Los jóvenes como Rayan tienen personalidad y aportan cosas diferentes a los veteranos. Jugar con 19 años un Mundial con Brasil es algo muy importante y significa que es un futbolista con carácter, personalidad y seriedad”, remarcó Carletto.

La hora de Rayan

La actuación de Rayan agradó a los pesos pesados del vestuario. “Tenemos que darle confianza porque puede jugar tanto por dentro como por fuera, de extremo dando amplitud y también como delantero centro. Claro que Raphinha es muy importante para nuestro equipo, pero ahora es el momento de Rayan”, aseguró Bruno Guimarães, uno de los internacionales brasileños en mejor forma junto a Vinícius Jr. y Matheus Cunha.

Con un físico envidiable —mide 1,87 m, algo poco habitual para un extremo de su velocidad—, Rayan también destaca por la potencia de su zurda.

Formado en la cantera del Vasco da Gama, explotó en el segundo semestre de 2025 gracias a su técnico, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, que lo reconvirtió y lo ubicó como ‘9’. Se ganó la admiración del fútbol brasileño y no son pocos los que lo comparan con Adriano ‘el Emperador’, por su físico y la fuerza de su juego.

Este última madrugada ya hizo historia con Brasil porque se convirtió en el sexto jugador sub-20 en ser titular en un Mundial. Y fue el primero, tras Pelé, en dar una asistencia.

Estuvo muy cerca de ser blaugrana

Su eclosión no sorprendió al Barça, que manejaba muy buenos informes sobre él. Fue Deco, cuando aún no estaba dentro de la estructura del club, quien avisó a la dirección deportiva del potencial de Rayan cuando este tenía 15 años y ya jugaba en el equipo sub-20.

El Barcelona sopesó su incorporación para el Barça Atlètic, pero no acabó moviendo ficha. Cuando su precio se disparó (el Bournemouth pagó 28,5 millones de euros y, con variables, la operación puede alcanzar los 35), no dio el paso definitivo y dejó vía libre a su aterrizaje en la Premier, donde seguirá siendo monitorizado. Deco siempre ha mantenido línea directa con el entorno del jugador y ha sido informado de todos los movimientos.