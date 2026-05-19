Brasil agita el Mundial: las ausencias que nadie esperaba

Carlo Ancelotti es un tipo inteligente. Sabía perfectamente lo que hacía al incluir a Neymar Jr. en la lista de la 'Canarinha' rumbo al Mundial. El '10' de Santos, pese a sus constantes problemas físicos y a las polémicas que lo han acompañado dentro y fuera del campo, jugará su cuarta Copa del Mundo con Brasil. Su convocatoria fue todo un 'bombazo', aunque igual de llamativos resultaron varios de los nombres que se quedaron fuera. Y no fueron pocos.

Seguramente, la ausencia más sonada fue la de João Pedro, objetivo culé para llenar el vacío que deja Robert Lewandowski. Además, a tenor de las palabras de Carletto, la suya es una de las bajas que más le costó decidir: "Estoy triste por los jugadores que han sido dejados fuera, como João Pedro".

Vacío al Chelsea

No es el único futbolista 'blue' que se quedará en tierra: Andrey Santos tampoco ha sido considerado por Ancelotti. Tanto João Pedro como el centrocampista figuraron en la última convocatoria del italiano en los dos amistosos ante Francia y Croacia.

Caso aparte es el de Estêvão, lesionado desde finales de abril y que, pese a tener opciones de llegar en forma a la cita mundialista, tendrá que esperar a 2030.

João Pedro no irá al Mundial con Brasil / CESARE ABBATE

En clave madridista, no acompañarán a Vinicius Jr. ni Eder Militao ni Rodrygo, ambos lesionados. El extremo se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha en marzo y, por tanto, dijo adiós a la temporada y al Mundial.

El central, por su parte, además de encadenar dos operaciones de cruzado, sufre una rotura en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantendrá unos meses en el dique seco.

Ni Antony ni Richarlison

Además de João Pedro y Andrey Santos, hay otros tantos que se han quedado fuera por decisión técnica: Thiago Silva, Bento, Richarlison... y Antony. Antonio de Triana había hecho méritos de sobra para ir convocado, registrando 24 contribuciones de gol (14 goles y 10 asistencias) con el Real Betis.

Sí fueron incluidos extremos como Luiz Henrique (Zenit) y Rayan (Bournemouth), cuyos números están muy lejos de los del bético. El primero firmó cinco goles y tres asistencias y, el segundo, cinco dianas y dos asistencias. Antony no tenía minutos desde 2023 y, pese a haber sido citado para algunos partidos de clasificación - aunque no participó - merecía una oportunidad.

Antony se lamenta en un encuentro del Real Betis / José Manuel Vidal / EFE

La presencia de Thiago Silva a sus 41 años no era para nada descabellada, pues pese a no acudir a la 'Canarinha' desde hace mucho tiempo, se le habían concedido muchas opciones en los días previos. Bento, meta del Al-Nassr, tenía números para ser el tercer portero, pero Ancelotti ha apostado por la veteranía de Weverton.

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Y a Richarlison no le ha beneficiado el desastroso año del Tottenham. Eso sí, sus cifras no están mal: 11 goles y cinco asistencias en 41 partidos. Ancelotti ha optado por Cunha, Endrick e Igor Thiago, '9' revelación de la Premier con 22 dianas. Vitor Reis, quien se ha doctorado en Girona y estaba en la prelista, también se queda fuera.