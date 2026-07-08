Brasil 1970: El mito de los 5 dieces que cambió el fútbol para siempre

Brasil ha ganado cinco Mundiales en su historia, pero en ninguna Copa del Mundo brilló como en 1970, en México. El Mundial del 58 fue el de la irrupción de Pelé. El de 1962, el festival de Garrincha. Y en México 70, Pelé se consagró como rey del planeta fútbol con un equipo que jugó a su ritmo. Después llegarían los títulos de 1994 y 2002, pero ninguno se acercó al brillo de aquella Canarinha.

Aquella selección que dirigió Mário Zagallo ha pasado a la historia como el equipo de "los cinco dieces". La Brasil del 70 vive en el recuerdo colectivo como el conjunto de los cinco mediapuntas. ¿Pero era realmente así?

Brasil jugó su mejor fútbol en el mundial de 1970 / Archivo

Antes de entrar en materia, damos un salto en el tiempo que ayudará a entender lo que consiguió aquel Brasil. Verano de 2004. El Barça de Frank Rijkaard ficha a Deco y Eto'o. En un conocido programa televisivo, un tertuliano mítico suelta la bomba: "El Barça no va a funcionar. Están juntando a cinco jugadores para la misma posición.

Eto'o, Ronaldinho, Deco, Xavi e Iniesta necesitan ser mediapuntas. No caben todos". Esta opinión suele ser mayoritaria cuando se trata de encajar a muchos futbolistas creativos en un mismo equipo.

Rijkaard ubicó a Xavi y Deco de interiores, a Ronaldinho de '11', a Eto'o de '9' y a Iniesta de comodín. La profecía falló. Aquel Barça pre-Guardiola firmó dos temporadas brillantes. Su fútbol no llegó a la excelencia de Brasil 70, pero la idea fue la misma: encajar piezas teóricamente repetidas y que funcionen como un reloj contra la ortodoxia táctica.

Pelé celebra con Jairzinho un gol mítico / Archivo

Es exactamente lo que Zagallo logró conjuntando a cinco artistas en un 4-2-4 típico de la época. Y funcionó con una armonía insultante. Brasil nunca volvió a reunir tanto estilista, salvo en España 82. Allí, Telê Santana hizo jugar a su Brasil como los ángeles, pero le faltó la eficacia del 70.¿Cómo jugaba aquella Brasil?

Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé' fue el único que jugó de '10' como mediapunta genuino. Pelé llegó a disputar su cuarto Mundial manteniendo su talento natural pero con una madurez espectacular. 'O rei' se fue de México con un récord insuperable: es el único futbolista con tres Mundiales.

Pelé es el mejor futbolista de la historia de Brasil / Archivo

El otro mediapunta puro era Roberto Rivellino. El 'fantasista' zurdo era un portento técnico. Para encajar en el 4-2-4, pasó de '10' a extremo izquierdo. Un viaje táctico similar al de Rivaldo en el Barça de Van Gaal. Si Rivo fue Balón de Oro de extremo, Rivellino fue campeón del mundo de '11'.

Por delante de ellos jugaba Tostao, un zurdo, técnico y móvil. En el Cruzeiro alternaba las demarcaciones de segundo delantero y mediapunta. En 1970 ejerció un rol que hoy llamaríamos falso 9. Era el más avanzado del equipo, pero se intercambiaba con Pelé constantemente. Se entendían de memoria.

El cuarto atacante marcó en los 6 partidos de Brasil en el Mundial. Jairzinho era creativo e imaginativo, pero su demarcación era la de extremo derecho puro. Tuvo la ingrata misión de hacer olvidar al mejor '7' de la historia. No fue Garrincha, pero su Mundial fue extraordinario. Jairzinho regateaba y asistía con una calidad espectacular.

El supuesto quinto "diez" era otro zurdo. Gerson jugó como mediocentro organizador junto a Clodoaldo, el único escudero defensivo del equipo. Tenía una pierna izquierda excepcional y daba al equipo la pausa y creatividad necesaria para dominar los partidos. Pero Gerson era más un '8' que un '10'.

Gerson era el cerebro de la brasil del 70 / Archivo

Aquella Brasil maravilló al mundo y se coronó en México con una final de 4-1 ante Italia que todavía se estudia en las escuelas. Contó con cinco fenómenos a los que podríamos sumar los laterales Carlos Alberto y Everaldo.

El mito de los cinco dieces no es 100% fiel a la realidad ya que Jairzinho era un extremo y Gerson un centrocampista puro. Pelé, Tostao y Rivelino sí que eran tres '10' que supieron repartirse los espacios. Aquel equipo está situado entre una época de esquemas rígidos y una etapa en la que Holanda revolcionó el juego con su 'fútbol total'.

Pelé celebró así el Mundial de 1970 / Archivo

Con los años, y viendo la deriva actual de la Canarinha, la leyenda del Brasil del 70 olo se ha hecho más grande y los aficionados de la 'verdeamarelha' lo recuerdan con nostalgia. Aquel equipo, con o sin cinco dieces, ha pasado a la historia por su fútbol ofensivo y mágico. Pocos han podido acercarse a aquel nivel de juego estratosférico. Pero esta ya es otra historia.