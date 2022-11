Brandt: "No vale decir que estamos en una situación de mierda"

Mensaje de confianza del talentoso mediapunta de la 'Mannschaft' antes del duelo del domingo "No sirve para nada empeñarnos en decir que nos encontramos en una situación de mierda (sic) o este tipo de cosas"·, dijo

Julian Brandt, centrocampista de la selección de Alemania, próximo rival de España en el grupo E del Mundial de Qatar 2022, manifestó este viernes en la localidad qatarí de Al Shamal que el equipo de Luis Enrique "viene de ganar 7-0" en su debut ante Costa Rica, "pero" que ellos deben "enfocar" el choque -después de haber perdido el primer encuentro contra Japón (1-2)- "como una oportunidad".

"No sirve para nada empeñarnos en decir que nos encontramos en una situación de mierda (sic) o este tipo de cosas. España viene de ganar con enorme claridad, con una goleada de 7-0. Pero nosotros tenemos que ver este partido como una oportunidad. Podemos liberar energía y afrontar la situación con entereza", comentó Brandt durante la rueda de prensa desde Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que tiene instalado su cuartel general el equipo germano.

"Yo no estuve en la Eurocopa, pero ahí también perdimos el primer partido, contra Francia; y el segundo comenzamos perdiendo contra Portugal por 1-0; si perdíamos nos íbamos para casa; pero acabamos ganando 4-2. Y nos clasificamos", opinó Brandt, de 26 años, al que también se le preguntó por el 6-0 que los de Luis Enrique le infligieron a Alemania -de aquella aún entrenada por Joachim Löw- hace dos años en Sevilla, en un partido de la Liga de las Naciones."Ese partido no creo que tenga nada que ver. Es algo que pasó hace dos años. Hemos mejorado en muchas cosas. Como dije, en referencia a lo que pasó en la última Eurocopa, conocemos este tipo de situaciones. El partido del próximo domingo arrancará con las mismas oportunidades para los dos equipos. Ese 6-0 de Sevilla no tiene nada que ver con el partido del domingo", comentó el centrocampista del Borussia Dortmund este viernes en Al Shamal.