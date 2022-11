Braithwaite se viene arriba: "Claro que Dinamarca es favorita para ganar el Mundial"

El atacante del Espanyol considera que su selección puede levantar el trofeo en Qatar La selección danesa es una de las que llega en mejor estado a Oriente Medio

La Selección de Dinamarca llega en muy buen estado y con sensaciones bastante positivas a Qatar. Apunta a ser uno de los equipos a seguir en el torneo. Tras llegar a semifinales en la anterior Eurocopa (eliminada por Inglaterra en la prórroga) y quedar a un punto de la Final Four de la Nations League, los daneses llegan a Oriente Medio dispuestos a mantener el nivel de los últimos años.

En la última Liga de Naciones, los nórdicos compartieron grupo con la campeona del mundo, Francia... ¡y la derrotaron dos veces! El triunfo en París (1-2) en la primera fecha fue una confirmación del rendimiento constante y positivo del equipo entrenado por Kasper Hjulmand. En la última jornada, y con los galos al borde del descenso a la división B, Dinamarca volvió a sorprender al campeón y lo tumbó (2-0) en Copenhague. Solo el paralelo triunfo de Croacia en Viena impidió la clasificación de los daneses a las series finales por el título.

Por todo esto, el ex delantero del Barcelona, Martin Braithwaite, considera que su país es un serio candidato para levantar la Copa del Mundo. "Estamos con mucha confianza. Ya conseguimos hacer las cosas bien en la Nations League. Sabemos que la gente no nos ve como favoritos para ganar el Mundial, pero claro que lo somos", declaró el jugador del Espanyol. "Estamos aquí para vencer, no para participar", añadió el futbolista. Curiosamente, en Qatar Dinamarca volverá a compartir grupo con el campeón del mundo. Volverán a jugar contra los de Didier Deschamps en la segunda fecha del Mundial. ¿Les ganarán otra vez? Como anécdota, el primer partido oficial de la Selección Danesa fue contra el combinado francés en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908... y ganaron 9-0. Además, el mejor resultado de Dinamarca en un partido en toda su historia fue un 17-1 en ese mismo torneo... ¡de nuevo contra Francia!