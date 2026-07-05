Brahim quiere a España: "Sería maravilloso"

La selección de Marruecos ya está en cuartos de final del Mundial 2026 tras ganar por 0 a 3 a una de las anfitrionas, Canadá.

Uno de los protagonistas de ese partido fue el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, que firmó dos asistencias y suma ya cuatro en este torneo.

Tras el partido, disputado en el NRG Stadium de Houston, Brahim mostró su satisfacción por el resultado y por el papel colectivo del equipo.

"Muy contento por todo lo que estoy dando, por todo lo que estoy ayudando a mis compañeros, lo más importante es lo que estamos consiguiendo como equipo", afirmó en la zona mixta.

"Estamos muy contentos por la victoria y por estar en los cuartos de final. No ha sido nada fácil pero hemos hecho un gran partido. Canadá hizo un buen primer tiempo pero sacamos el talento y marcamos la diferencia con los detalles. Somos un equipo unido, tenemos una gran mentalidad y eso se ve en el campo", añadió el atacante.

Después de una primera parte que terminó sin goles, Marruecos resolvió el encuentro en la segunda mitad con un doblete de Azeddine Ounahi y un tanto final de Soufiane Rahimi. Para Brahim, la fortaleza mental del equipo fue una de las claves del triunfo.

"La mentalidad que hemos tenido ha sido increíble y esto al final marca la diferencia en este tipo de partidos. Marruecos está ahí, queremos seguir peleando, queremos seguir avanzando. Ahora a celebrar, porque es lo que toca, pero tenemos que preparar el siguiente partido lo antes posible", señaló.

El futbolista también restó importancia a sus números individuales y puso el foco en el éxito colectivo.

"Yo estoy contento de ganar y de pasar. El fútbol es un deporte de equipo y estoy contento por ayudar a los demás a meter goles. Son cuatro asistencias pero lo más importante es que estamos en los cuartos de final. Si no participo en cuartos y pasamos sería maravilloso", dijo antes de saber que su rival sería Francia, selección que le eliminó en las semifinales del Mundial de Qatar, aunque no quiso hablar de "revancha".

A nivel personal, el centrocampista destacó el cariño recibido desde que decidió representar a Marruecos y aseguró sentirse plenamente agradecido.

"Marcha muy bien, la verdad, muy contento de lo que estoy consiguiendo, porque el apoyo que he tenido, el amor que he tenido de todo Marruecos desde mi llegada ha sido increíble. Y ofrecérselo en el campo dando la mejor versión de mí es algo único. Tengo unos compañeros increíbles que lo hacen todo muy fácil", aseguró.

También incidió en la conexión entre la selección y la afición marroquí.

"Es evidente que el pueblo marroquí ama el fútbol y nos quiere ver en la cima. Es una responsabilidad pero yo estoy encantado de poner tenerla y de poder hacer felices a nuestros seguidores", añadió.

ESPAÑA EN SEMIFINALES

Brahim fue preguntado también por la posibilidad de cruzarse con España en unas hipotéticas semifinales, un escenario que calificó como especial.

"Sería maravilloso cruzarse con España. Tienen un fútbol increíble y ojalá lleguen lo más lejos posible. Nos tocaría en semifinales pero primero vienen los cuartos. Sería bonito para todos", comentó el delantero malagueño.

Por último, el jugador también se refirió a José Mourinho, su próximo entrenador en el Real Madrid.

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"Tengo muchas ganas de empezar la temporada con Mourinho, por supuesto que sí", indicó el mediapunta.