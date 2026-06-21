Brahim se cobra su revancha

No son pocos los futbolistas que sacan su mejor versión una vez se enfundan la camiseta de su país. Le ocurre a un Brahim Díaz que está firmando un inicio de Mundial excepcional: dos asistencias - ambas a Saibari - en dos partidos. Es más, se convirtió en el primer jugador de una nación africana en dar dos pases de gol en sus dos primeros compromisos de la Copa del Mundo en su debut en el torneo.

Está de dulce el malagueño. Completó una Copa de África de ensueño, sacando su faceta goleadora a pasear - anotó cinco goles -, aunque el final fue agridulce: falló un penalti en el minuto 96 que habría supuesto la victoria de los Leones del Atlas. Pasó de héroe a villano en cuestión de segundos.

Decidió lanzar el penalti 'a lo Panenka' y el balón acabó en los guantes de Mendy: "Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", lamentó en un devastador mensaje.

Redención

"Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré", prometió. Parecía que el destino le tenía reservada la peor de las suertes... pero no. Marruecos fue declarado ganador de la Copa África 2025 después de que la CAF revocara el resultado de la final tras el polémico abandono momentáneo de Senegal.

Dos meses más tarde, el combinado norteafricano conquistó su segunda Copa África en los despachos. Ahora, en plena cita mundialista, va camino de repetir la hazaña de Qatar 2022. Los Leones del Atlas practican un fútbol fabuloso, vistoso y atractivo y Brahim es uno de los puntales del conjunto de Ouahbi, además de los Achraf, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannous, Ounahi, Saibari y compañía.

Es uno de los ejemplos de la estrategia que Marruecos lleva años perfeccionando. Buena parte de los internacionales marroquíes nacieron y se formaron futbolísticamente lejos del país al que representan. Brahim, nacido en Málaga, decidió cambiar de selección tras haber jugado con España en categorías inferiores y debutar con la absoluta.

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Marruecos apostó por su talento y no se equivocó. Es un futbolista que da mucho entre líneas: juega rápido, filtra y tiene un regate y recursos técnicos brillantes. Se ha convertido, además, en el mejor socio de Saibari, pichichi de los Leones del Atlas en el Mundial.