Bono convierte los penaltis en una pesadilla: solo dos de nueve acabaron en gol

Hay pocos porteros en el fútbol mundial que transmitan tanta seguridad en una tanda o ante un penalti como Yassine Bono. El guardameta marroquí volvió a demostrar que los once metros son su territorio durante los cuartos de final del Mundial frente a Francia, cuando detuvo un lanzamiento decisivo a Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid, considerado uno de los mejores ejecutores del panorama internacional, no pudo superar a un Bono que volvió a hacerse gigante bajo palos con una intervención que mantuvo con vida a Marruecos en uno de los momentos más delicados de la primera parte.

El portero esperó hasta el último instante antes de lanzarse y terminó adivinando la intención del atacante francés. Mbappé buscó ajustar el disparo, pero su lanzamiento salió demasiado blando, condicionado en parte por la paciencia de Bono, que aguantó de pie hasta el último segundo para reducir al máximo el ángulo de remate, y la paciencia del colegiado atrasando mucho el lanzamiento de la pena máxima.

Bono solo ha encajado 2 de los 7 penaltis lanzados en Mundiales

Los datos del exguardameta del Girona y del Sevilla en esta faceta son extraordinarios, especialmente cuando el escenario es el más exigente posible. Solo dos futbolistas han conseguido marcarle un penalti en una Copa del Mundo, mientras que otros siete han sido incapaces de batirle. Cada vez que el balón se coloca sobre el punto fatídico, Marruecos sabe que cuenta con una de sus mayores fortalezas.

En este Mundial ya ha vuelto a demostrar por qué tiene esa fama. Bono ha afrontado seis penaltis: los cinco de la tanda de dieciseisavos frente a Países Bajos y el lanzamiento de Mbappé en los cuartos de final. Ante la selección de Ronald Koeman únicamente Teun Koopmeiners y Wout Weghorst lograron superarle. Los otros tres lanzamientos no acabaron en gol, con dos paradas del meta y otro disparo errado. Aquella tanda, además, dejó una imagen que dio la vuelta al mundo, ya que Bono sorprendió con una estrategia poco habitual: comenzó a desplazarse hacia un lado antes incluso de que el lanzador golpeara el balón, una maniobra que desconcertó a varios futbolistas neerlandeses y que terminó siendo decisiva para la clasificación marroquí.

Laporte se lleva las manos a la cara tras la eliminación de España del Mundial de Qatar / Alberto Estevez / EFE

Su idilio con los penaltis, sin embargo, no comenzó en este Mundial. Basta con retroceder hasta Qatar 2022, en un partido que España todavía recuerda con amargura. La selección dirigida entonces por Luis Enrique se cruzó con Marruecos en los octavos de final y, tras 120 minutos sin goles, el billete a la siguiente ronda se decidió desde los once metros. Allí emergió de nuevo la figura de Bono. Pablo Sarabia estrelló su lanzamiento en el poste, mientras que Carlos Soler y Sergio Busquets se toparon con las manos del guardameta marroquí, que fue el gran héroe de la clasificación de los 'Leones del Atlas'.

En total, siete futbolistas han fallado un penalti ante Bono en la historia de los Mundiales. De esos siete errores, cuatro fueron paradas del portero, dos acabaron estrellándose en el poste y uno se marchó directamente fuera. Unos registros que le permiten igualar el récord histórico de penaltis detenidos en la historia de los Mundiales, con cuatro, igualando a Schumacher, Goycochea, Iker Casillas y Livakovic.