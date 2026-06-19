Bouaddi ya encendió el Mundial: ahora es el turno de El Mourabet

Marruecos no salió reforzado del debut contra Brasil por el punto sumado. Salió reforzado por la forma. Por cómo sometió a Brasil durante gran parte del partido, por cómo minimizó al equipo de Carlo Ancelotti a la capacidad inventiva e individual de Vinícius o Raphinha y por cómo cumplió con las inmensas expectativas que había con su aterrizaje en el Mundial.

Ante la pentacampeona del mundo, en una noche de máxima presión, los Leones del Atlas empataron 1-1. Se adelantaron con un golazo de Ismael Saibari y obligaron a la Canarinha a reaccionar por medio de otro golazo de Vinícius Júnior. Pero lo más interesante de todo no estuvo en el marcador, estuvo en el centro del campo, donde Ayyoub Bouaddi impartió una masterclass en su debut mundialista.

Ayyoub Bouaddi, la gran revelaciuón de Marruecos / EFE

A los 18 años, el centrocampista del Lille pasó a ser “el 6 de Marruecos”. Y eso es bueno. Muy bueno. Que se lo pregunten a Azzedine Ounahi, más conocido como “el 8 que enamoró a Luis Enrique” en el Mundial de Qatar 2022. Su partido fue caviar para los más exquisitos. Presencia, temple, lectura del juego, piernas para abarcar campo y personalidad. Mucha.

Bouaddi lideró a Marruecos en todas las estadísticas que pueden destacar de un centrocampista: toques, duelos ganados y pases completados en campo rival. Una carta de presentación bestial que, sin duda, ampliará este viernes a medianoche (a las 00:00 horas del sábado en España) ante Escocia. Un partido aparentemente más sencillo que el de Brasil, pero trascendental para no complicarse la vida y llegar necesitado al duelo ante Haití.

John McGinn celebra el gol de Escocia ante Haití / AGENCIAS

La selección escocesa llega al duelo con tres puntos después de vencer 1-0 a Haití en el debut gracias a un gol de John McGinn. Es un equipo rocoso, peligroso en el juego aéreo y capaz de hacer daño aprovechando cualquier fallo o segunda acción. En un mal día, es difícil generarle peligro. Aunque Marruecos tiene armas de sobra para sacar a relucir sus costuras.

El equipo de Ouhabi tiene grandes nombres: Brahim, Saibari, Hakimi, Ounahi, El Khannouss, el propio Bouaddi... Y ahí aparece el otro nombre de esta historia: Samir El Mourabet. Suplente del jugador del Lille y de El Aynaoui, quien también le ha quitado el sitio a Sofyan Amrabat en el doble pivote, el jugador del Estrasburgo apunta a romperla en este Mundial tras una gran campaña en la Ligue 1 si tiene oportunidades.

Samir El Mourabet, centrocampista de Marruecos / EFE

El Mourabet representa esa segunda capa de Marruecos que aún no ha terminado de salir a relucir, al menos a nivel mundial. En Francia sí está muy bien considerado. Joven, con un físico superdotado, técnicamente muy refinado y con madurez para brillar en escenarios de máxima presión.

Escocia será una buena prueba para Marruecos, pero también puede ser una invitación para descubrir si, después del primer gran nombre propio, hay realmente otro centrocampista preparado para salir a relucir.