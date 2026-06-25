Bosnia tiene a su Lamine: Alajbegovic rompe un récord de Mbappé y se apunta un golazo para la historia

El fútbol, como todo en la vida, es cíclico. Nacen estrellas, alcanzan su máximo brillo (algunas defraudan al mundo por el camino) y se apagan poco a poco cediendo el paso a las nuevas generaciones. Ahora le ha llegado el momento a la de 2007, con un impresionante Lamine Yamal a la cabeza, pero también con otros futbolistas que presentan un talento y una personalidad arrolladores.

España tiene a Lamine y a Cubarsí (también a Bernal); México, a Gilberto Mora; Marruecos, a Bouaddi; Croacia, a Vuskovic; y Costa de Marfil, a Diomande, por citar a algunos. No nos olvidemos de Bosnia y Herzegovina, que tiene a uno de los más especiales. Ya decidió partidos en la repesca del Mundial y ahora lo hace en la Copa del Mundo. Y con golazos. Kerim Alajbegovic, un extremo izquierdo de 18 añitos al que el Bayer Leverkusen ya ató antes del campeonato, quiere ser mucho más que solo la ‘canción del verano’.

Alajbegovic celebra su gol contra Qatar / Europa Press

Con 18 años y 276 días, el extremo bosnio protagonizó uno de los goles del torneo para hacer historia ante Qatar. Fue el 1-0, el tanto que desatascó un partido que terminó 3-1 y que clasificó a Bosnia para dieciseisavos como una de las mejores terceras. Un tanto bellísimo que rompió un récord de Kylian Mbappé: el futbolista más joven en marcar en un Mundial desde fuera del área desde Inglaterra 1966. El francés lo hizo con algo más de 19 años.

Control orientado, bicicleta endiablada y misil a la escuadra. Récord superado y alegría inmensa para un país que empezó a caminar solo en el fútbol después de la desintegración yugoslava y que solo ha jugado, con este, dos Mundiales.

El camino de Bosnia hacia este torneo lleva la firma de Alajbegovic desde aquella agónica repesca contra Gales. Aquella noche, entrando al campo en el minuto 62 con el marcador en contra tras el tanto de Daniel James, asumió una responsabilidad que lógicamente no le correspondía por edad, aunque sí por talento.

Su fútbol, eléctrico y desacomplejado, desordenó la estructura británica hasta culminar en un córner teledirigido a la cabeza del eterno Edin Džeko en el minuto 90. Gol, prórroga y a los penaltis. Él lanzó el penalti definitivo dentro de la jaula.

Kerim Alajbegovic, sensación de la repesca del Mundial 2026 / EFE

Dejar a Italia en el camino para conseguir el billete al Mundial fue aún más histórico, y el mundo se preparó para verlo en el escenario más importante posible. Aunque participó en ambos partidos entrando desde el banquillo, no despuntó frente a Suiza ni Canadá. Su momento llegó contra Qatar, como titular, en un partido a vida o muerte para Bosnia.

Fueron 82 minutos sobre el verde que reflejaron a un futbolista hiperactivo, bastante maduro en la toma de decisiones y con un compromiso defensivo inusual para su edad. Los datos no mienten. Más allá del golazo, Alajbegovic acertó 28 de 33 pases, completó 6 de 9 regates, recuperó 4 balones, ganó 10 de 17 duelos, sirvió dos pases clave y otros dos en largo. A pesar de registrar un 0 de 5 en centros, su influencia en el ecosistema bosnio fue absoluta. El ‘chaval’ de 18 años marca diferencias.

El negocio del año viaja hacia el BayArena

Nacido en Colonia pero con el corazón entregado a la causa bosnia, la evolución de Alajbegovic ha sido gestionada con la precisión de un relojero. Criado entre las canteras del Colonia y el Bayer Leverkusen, fue el Red Bull Salzburgo, uno de los grandes radares de talento del Viejo Continente, quien olió la sangre y se lo llevó con 16 años. En Austria, la Bundesliga se le ha quedado pequeña: sus 11 goles y 3 asistencias esta temporada entre liga local y Europa League certifican que el proceso de cocción ha terminado.

Kerim Alajbegovic, una de las perlas de Bosnia y Herzegovina / EDUARDO LIMA / EFE

La jugada maestra, sin embargo, lleva el sello del Bayer Leverkusen. La dirección deportiva alemana, lista, le puso una opción de recompra que no dudó en ejecutar por apenas 8 millones de euros poco antes de su explosión definitiva ante Gales. Hoy, con el Mundial como escaparate y un valor de mercado que ya roza los 15 millones en Transfermarkt, esos 8 millones parecen una propina. Pero, si lo venden, será por mucho más.

La decisión de los alemanes será quedárselo para el proyecto deportivo de la temporada 2026-27 o sacarlo al mercado. En Italia deslizan que la Roma y la Atalanta se pelean por él, y los de Gasperini, que ingresarán casi 60 kilos por Palestra, están listos para tirar la casa por la ventana.