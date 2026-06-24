Bosnia-Herzegovina - Qatar y Suiza - Canadá, en directo: última jornada del Grupo B del Mundial, hoy en vivo

LO QUE SE JUEGAN

Situamos a grandes rasgos lo que está en juego en estos dos partidos que definirán el grupo B:

Canadá y Suiza tienen cuatro puntos y se miden por el primer puesto del grupo, con el empate beneficiando a los canadienses por mejor diferencia de goles general.

Bosnia y Qatar, con un punto por bando, luchan por el tercer puesto, que en caso de serlo con cuatro puntos para quien gane muy probablemente dará también el pase al cuadro de eliminatorias. El empate da el tercer puesto a Bosnia, pero posiblemente no le sirva entonces para estar entre los ocho mejores terceros que accederán a los diecisesavos de final.