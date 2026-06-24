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Bosnia-Herzegovina - Qatar y Suiza - Canadá, en directo: última jornada del Grupo B del Mundial, hoy en vivo

Sigue en directo el Bosnia-Herzegovina - Qatar y el Suiza - Canadá de la última jornada del Grupo B del Mundial

Johan Manzambi marcó para Suiza nada más entrar al estadio

Johan Manzambi marcó para Suiza nada más entrar al estadio / EFE

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Miquel Roca

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Bosnia-Herzegovina - Qatar y Suiza - Canadá, en directo: última jornada del Grupo B del Mundial, hoy en vivo

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