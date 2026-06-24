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MUNDIAL 2026
Bosnia-Herzegovina - Qatar y Suiza - Canadá, en directo: última jornada del Grupo B del Mundial, hoy en vivo
Sigue en directo el Bosnia-Herzegovina - Qatar y el Suiza - Canadá de la última jornada del Grupo B del Mundial
Miquel Roca
LO QUE SE JUEGAN
Situamos a grandes rasgos lo que está en juego en estos dos partidos que definirán el grupo B:
Canadá y Suiza tienen cuatro puntos y se miden por el primer puesto del grupo, con el empate beneficiando a los canadienses por mejor diferencia de goles general.
Bosnia y Qatar, con un punto por bando, luchan por el tercer puesto, que en caso de serlo con cuatro puntos para quien gane muy probablemente dará también el pase al cuadro de eliminatorias. El empate da el tercer puesto a Bosnia, pero posiblemente no le sirva entonces para estar entre los ocho mejores terceros que accederán a los diecisesavos de final.
SE RESUELVE EL GRUPO B
¡Muy buenas noches!
Bienvenid@s al seguimiento en directo de la última jornada del grupo B, el primero de este Mundial 2026 que quedará definido. A partir de las 21 horas, Canadá y Suiza se miden en Vancouver, mientras que Bosnia y Qatar lo hacen en Seattle.
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