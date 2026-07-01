Bosnia no va de farol ante Pochettino y la anfitriona

Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se enfrentan hoy 1 de julio a las 20:00 hora local (02:00 de la madrugada del jueves en España) en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara. El seleccionador bosnio, exjugador de póker profesional, será la vara de medir de unos inspirados EE.UU. que no quieren sorpresas en su territorio.

Un líder sólido pero con avisos

El conjunto de Pochettino llega a dieciseisavos como líder del Grupo D, consolidando su posición tras haber sido uno de los equipos más solventes en la primera fase. El equipo demostró su potencial tras golear 4-1 a Paraguay y superar 2-0 a Australia con la clasificación ya asegurada en el bolsillo.

Sin embargo, el equipo recibió una importante llamada de atención cuando se relajó y cayó 3-2 ante una Turquía que ya estaba eliminada. El técnico argentino sabe que ese baile defensivo no puede repetirse ante un rival directo si quieren seguir avanzando en el cuadro. Para evitar tropiezos, Christian Pulisic, Folarin Balogun y Giovanni Reyna son los nombres propios de un Estados Unidos que juega en casa. La eficacia ofensiva pasa por las botas de Balogun, autor del primer doblete del Mundial.

Bosnia: Más que una revelación

Enfrente, Bosnia ya no es el equipo revelación, es un equipo hecho y estructurado. Clasificada como uno de los mejores terceros, disputa por primera vez una eliminatoria directa en un Mundial en toda su historia. Su ruta competitiva en la fase de grupos se completó al empatar 1-1 con Canadá, caer 4-1 ante Suiza y firmar un solvente 3-1 sobre Qatar.

Edin Dzeko y Ermedin Demirovic dan gol arriba, aportando la pólvora necesaria en los metros finales. Todo este talento ofensivo se apoya sobre un bloque ordenado que no regala nada, como el equipo balcánico ya demostró tumbando a Italia en la repesca.

Cartas sobre la mesa

Detrás del éxito táctico bosnio está Sergej Barbarez, exdelantero de Hamburgo y Dortmund. El técnico se retiró y se hizo jugador profesional de póker, una etapa donde demostró su temple con más de 143.000 dólares ganados en torneos. Su regreso al fútbol se materializó al volver a los banquillos en 2024 para devolver a Bosnia a una Copa del Mundo.

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Esta noche, frente a un anfitrión que no quiere más sustos, se sienta a la mesa más exigente de su carrera. El desafío estratégico será mayúsculo ante un Pochettino que tiene el encargo de Trump de llegar a la final del torneo.