Bosnia hace los deberes y se perfila como una de las mejores terceras

El 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol. Y Bosnia y Herzegovina puede dar fe de ello. El equipo de Sergej Barbarez se las prometía muy felices con un gran inicio ante la Qatar de Julen Lopetegui, pero acabó sufriendo más de lo esperado para certificar la victoria y dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con cuatro puntos, y a pesar de la diferencia de goles general de -1, tiene bastantes opciones de ser una de las ocho mejores terceras y pasar a la fase de eliminatorias. Todo apunta a que se enfrentará a Estados Unidos o Alemania en la primera ronda.

Empezó realmente bien la selección bosnia, verduga de Italia en la repesca de la Copa del Mundo, en el Lumen Field de Seattle. Ivan Basic acarició el primer gol del encuentro con un potente disparo lejano antes del cuarto de hora de juego, pero los 'dragones' no se adelantaron en el marcador hasta después de la pausa de 'hidratación', cuando Kerim Alajbegovic, futbolista del Salzburgo, recibió un esférico en zona peligrosa y, tras varios recortes, fulminó a Abunada desde fuera del área con un disparo muy potente.

Cinco minutos después, en el 34', Dzeko provocó el segundo gol de Bosnia y Herzegovina. Su remate desde el segundo palo se 'envenenó' tras impactar en Sultan Al-Brake y el portero de Qatar no pudo evitar el segundo. Instantes después, el futbolista del Schalke 04 estrelló un balón contra el palo. Cuando parecía que Lopetegui y los suyos no harían acto de presencia, sin embargo, el veterano Hasan Al-Haydos aprovechó una jugada con demasiada permisividad bosnia para recortar distancias y animar el partido. Justo antes del descanso, Ró-Ró tuvo el empate para el conjunto asiático, pero se topó con el palo.

La segunda parte tuvo muy poca historia. Akram Afif estuvo demasiado solo en Qatar y Bosnia pudo defender el triunfo sin pasar demasiados apuros. Los de Sergej Barbarez se activaron defensivamente y esperaron su oportunidad para dictar sentencia. Mahmic, en el 80', marcó el tercer y último gol de la contienda.