Borja Iglesias estalla contra los precios de las entradas de la final del Mundial: "Es una vergüenza"

Borja Iglesias, lejos del arquetipo del futbolista de élite ajeno a la realidad social, ha vuelto a posicionarse públicamente en un asunto que afecta directamente a los aficionados.

Horas antes de que España y Argentina se jueguen el título mundial en Nueva York, el delantero gallego ha compartido en Instagram el plano del MetLife Stadium con los precios que están alcanzando las entradas en plataformas de reventa. Junto a la imagen, un mensaje contundente: "Una vergüenza".

Borja Iglesias se queja por Instagram de los precios de las entradas de la final del Mundial / Instagram @borjaiglesias9

El jugador, habitual en pronunciamientos sociales, ha querido visibilizar el coste que deben asumir quienes buscan un asiento de última hora para presenciar el partido más esperado del año.

Precios desorbitados en la reventa

En el mapa difundido por el futbolista se observan cifras que superan cualquier expectativa.

Según datos de la plataforma 'SeatGeek', las entradas para la final del Mundial alcanzan una media de 12.751 dólares (11.145,65 euros), por encima de los 10.540 dólares (9.213,01 euros) registrados en la Super Bowl de 2024. Unos números que se disparan aún más en sectores premium, donde la fiebre por el partido ha elevado los precios hasta límites inasumibles para la mayoría de aficionados.

En los portales de reventa norteamericanos más populares, los tickets partían hace unos días desde 7.000 dólares y llegaban a 39.000 dólares, cifras que convierten el acceso al estadio en un auténtico artículo de lujo.

La FIFA, sin entradas estándar disponibles

En la página oficial de la FIFA ya no quedan entradas normales para la final. La única opción disponible son las entradas de hospitality, paquetes exclusivos que incluyen asientos privilegiados, zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad del estadio. Un formato que, pese a su atractivo, queda fuera del alcance de la mayoría de seguidores.

España y Argentina se enfrentarán a partir de las 21h (hora española) en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección de Luis de la Fuente busca sumar su segunda estrella, mientras que la albiceleste, liderada por Messi, aspira a revalidar el título y conquistar su cuarto Mundial.

En medio de la expectación global, la denuncia de Borja Iglesias ha puesto el foco en una realidad incómoda: el fútbol más grande del planeta se juega, cada vez más, lejos del aficionado medio.