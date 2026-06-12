Borja Iglesias: "Me apunto a tatuarme la cara de De la Fuente"

La Inteligencia Artificial ha llegado a la Real Federación Española de Fútbol y lo hace de la mano de 'Gemini' de Google, que se ha volcado con la selección española y cuyo acuerdo, que va más allá de un simple patrocinio, incluye la recopilación y gestión de estadísticas y datos para que puedan ser tratados por los responsables deportivos del conjunto que dirige Luis de la Fuente, pero también Sonia Bermúdez, seleccionadora femenina. Borja Iglesias y Mikel Oyarzábal fueron los encargados de atender el acto y hablaron un poquito de todo.

Borja Iglesias, futbolista de la selección española / RFEF

Borja Iglesias explicó incluso cuál había sido su última consulta: “Lo último que he consultado es la previsión meteorológica, por si teníamos que irnos a mitad del entrenamiento por las tormentas eléctricas”. Mikel Oyarzabal, por su parte, se refirió al uso de este tipo de herramientas cuando la selección llega a un lugar nuevo: “Cuando llegas a un sitio nuevo y teniendo las herramientas que tenemos, buscas información para ver qué planes poder hacer estos días”. Y, en clave plenamente futbolística, dejó claro cuál es el deseo del grupo en este Mundial: “Espero que diga que hemos empezado este Mundial ganando, que es lo que tenemos en mente, y ojalá podamos poner la segunda estrella”.

En un tono más desenfadado, ambos fueron preguntados por la posibilidad de tatuarse la cara de Luis de la Fuente. Borja no rehuyó la broma, de hecho la aceptó como suya: “Yo ningún problema en tatuarme la cara de Luis de la Fuente, seguro que encuentro una buena opción. Me apunto”. Mikel, en cambio, se desmarcó: “Que alguno se la ponga, pero por mi parte… yo soy más clásico y prefiero otras cosas”.

Mikel Oyarzabal de España disputa el balón con Fabio Gruber de Perú / EFE/Hilda Ríos

También hubo elogios mutuos. Borja habló así de Oyarzabal: “Es un problema escoger una virtud de Mikel, solo una. Como persona, es honesto, claro y tiene capacidad de liderar. Y a nivel futbolístico tiene muchas virtudes, pero su inteligencia para entender las fases del juego es una de las grandes virtudes que tiene, dentro de las muchas que tiene”. Mikel respondió con palabras muy elogiosas hacia Borja: “Poco que decir. La importancia que tiene en el grupo es bestial, su manera de tratar a los compañeros… Me gustaría tener su cuerpo, su manera de jugar de espaldas, algo que se está perdiendo y que puede ser muy valioso en una competición como esta”.

Oyarzabal también fue preguntado por su sitio entre grandes delanteros como Haaland, Mbappé o Kane. Su respuesta fue esta: “Tiene razón eso que dices. Los mejores son esos, no hay duda, son diferenciales. Estoy feliz con lo que he hecho y hago, y trato de seguir en el mismo camino, ayudar al grupo. Lo que importa es el equipo. Me quedo con Ferran, Borja y yo, que nos puede tocar jugar en punta. Todos seremos importantes”. Sobre el cartel de favorita de España, Mikel aseguró: “Podemos estar en esa lista y habla también del buen trabajo que se ha hecho, de los últimos años que venimos haciendo, y podemos estar ahí, pero no sirve de nada. Nos toca demostrar en el verde, como en los últimos años”.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente. / Alberto Boal / EFE

En la misma línea se expresó Borja Iglesias: “Es bonito verse ahí, pero hay que demostrarlo en el terreno de juego. Nos sirve para aumentar la confianza que ya tenemos, pero haciéndolo con trabajo, humildad y esfuerzo. Las variables son enormes”. Borja también dejó una reflexión muy visual sobre el sueño de repetir un momento histórico como el de Iniesta en 2010: “Cualquiera de los que estamos aquí ha imaginado el ‘Iniestazo’. Como particular, no solo lo he imaginado en mí, sino en muchos compañeros. Me encantaría vivirlo y ojalá que pase. Para eso estamos aquí, para disfrutarlo”. Por último, Oyarzabal fue cuestionado por si se considera un jugador infravalorado. Su respuesta fue clara: “No lo sé. La verdad es que no me importa. Me siento valorado y respetado por compañeros y cuerpo técnico. Si estamos aquí es porque el míster lo ha decidido. Habrá muchas opiniones, pero estamos confiados en saber que merecemos estar aquí y en que podemos ayudar al equipo. Eso es lo importante”.