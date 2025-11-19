Así quedan los bombos del Mundial 2026: selecciones clasificadas y posibles rivales de España

El Mundial 2026 comienza a dar pasos decisivos hacia su esperado pistoletazo de salida. La disputa de la última jornada de las fases de clasificación UEFA y CONCACAF engordó considerablemente el número de participantes, que ahora asciende a 42.

Las 6 plazas restantes para el primer Mundial de 48 selecciones saldrán de la repesca, que quedará dividida en dos grandes grupos. 16 selecciones europeas se enfrentarán por los 4 billetes que reparte la UEFA, mientras que otros seis combinados procedentes del resto de confederaciones medirán sus fuerzas por las 2 plazas restantes.

A la espera de lo que suceda en estas eliminatorias, que se disputarán a finales del próximo mes de marzo, los bombos para el sorteo de la fase de grupos están práctricamente definidos, por lo que las 42 selecciones ya clasificadas pueden comenzar a hacerse una idea de quienes podrían ser sus posibles rivales en la fase de grupos. El sorteo para confeccionar esta fase inaugural se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

España, actual número 1 del ranking FIFA, será una de las 12 selecciones que quede encuadrada en el bombo 1. Esto implica que 'La Roja' evitará enfrentarse a Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania en la fase de grupos.

¿Cómo quedan los bombos del Mundial 2026?

Bombo 1 : México, Estados Unidos, Canadá (anfitriones), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y las seis selecciones que accedan a través de la repesca.

La distribución de las selecciones en los diferentes bombos del sorteo se ha llevado a cabo en base a la posición de las mismas en el ranking FIFA, aunque esta división cuenta con dos matices. Las tres selecciones anfitrionas quedan encuadradas automáticamente en el bombo 1, mientras que las seis que accedan a través de la repesca irán a parar al bombo 4.

Respecto a la confección de los grupos, el sorteo estará ligeramente condicionado. A excepción de las selecciones europeas, grupo más numeroso del elenco mundialista, dos combinados de la misma confederación no podrán quedar encuadrados en el mismo bombo.