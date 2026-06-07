MUNDIAL 2026
De Boer enfría a España: "Depende de cómo esté Lamine Yamal"
La leyenda del fútbol neerlandés opinó sobre las posibilidades de las grandes favoritas en el Mundial y abrió un debate sobre las opciones de La Roja de De la Fuente
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España encara el Mundial con la ilusión de una joven generación que ya demostró de lo que es capaz en la última Eurocopa. El combinado dirigido por Luis de la Fuente conquistó aquel torneo ganando a Inglaterra en la final y espera repetir éxito en la presente Copa del Mundo.
Con Lamine Yamal como gran estrella, La Roja tiene otros argumentos para sorprender a sus rivales, imponerse en el juego y decantar los partidos de forma coral. Para Frank de Boer, leyenda del fútbol neerlandés, el nivel del extremo de Rocafonda será clave para las opciones de España.
Retirado desde hace años, pero todavía muy vinculado al deporte, el ex de Barça y Ajax atendió a 'Flashscore' para analizar el torneo, y su pronóstico no ha pasado inadvertido. “Yo creo que Francia, España, Portugal, Argentina, Brasil, Alemania e Inglaterra son los países más peligrosos. Y quizás Marruecos, que tiene un buen equipo ahora”, mencionó, aunque para él La Roja “no es gran favorita ahora”.
Tampoco incluyó a sus Países Bajos en la lista de favoritos. “Tenemos un buen equipo, pero no somos favoritos. Yo creo que podría alcanzar los cuartos de final. Yo sé que los otros países no quieren enfrentarse a Holanda porque es un equipo que en algunos momentos puede jugar fantásticamente, pero pienso que somos un poco irregulares. Y en un torneo así no puedes tener un día malo”, argumentó.
España no tiene a un delantero, como nos pasa a nosotros. Juegan el típico fútbol de España y es cierto que, para cada país, jugar contra ellos es muy difícil
De Boer cree que al equipo de Ronald Koeman le falta un delantero de garantías, una carencia compartida con España, a su criterio. “Nos falta un delantero que otros países tienen, pero, por ejemplo, España normalmente no tiene un delantero. Un delantero como Kane o algo así no tenemos en Holanda. Depay es un buen jugador, pero no es un ‘delantero delantero’. España no tiene a un delantero, como nos pasa a nosotros. Juegan el típico fútbol de España y es cierto que, para cada país, jugar contra ellos es muy difícil”, señaló.
De su país destaca a “jugadores divertidos como Frenkie de Jong” y una “defensa sólida con Van Dijk, una estrella como defensa; Timber, que está muy bien; Dumfries y Van de Ven, de alto nivel”, pero la delantera le “preocupa”. Eso sí, para De Boer, Lamine Yamal está un escalón por encima de ellos.
Lamine Yamal sí es una estrella, ero tiene que estar bien para poder crear algo. Eso es calidad
“Creo que las opciones de España dependen de cómo llegue Lamine Yamal. Él es un hombre que puede marcar la diferencia. Hemos hablado antes de estrellas de Holanda, de que faltan. Él sí es una estrella. Pero tiene que estar bien para poder crear algo. Eso es calidad”, apuntó sobre el extremo culé, a quien ha seguido esta temporada en el Barça de Flick.
Del cuadro culé habló maravillas. “Ha jugado de manera muy divertida, también con Lamine y Raphinha. Bueno, con Raphinha no tanto como el año pasado, pero Pedri está en una forma increíble para mí. Es uno de los mejores jugadores del mundo y juega muy bien. Me encanta cómo Olmo está creciendo ahora y Gavi está de vuelta. Yo he disfrutado mucho viendo al Barça”, reconoció.
De Boer, que ganó la Champions como jugador con el Ajax en la temporada 1994-95, también quiso constatar la dificultad de ganarla con un estilo tan arriesgado como el del entrenador alemán: “Cuando uno falla en ese sistema, es muy peligroso. Todos tienen que estar muy concentrados, al 100%. Si no, es muy difícil jugar tan alto en el campo. Pero también la gente quiere ver fútbol atractivo. Yo creo que eso es lo más importante. Porque he visto muchos partidos con un 0-0 que nadie quiere ver. Yo creo que cuando hay un estadio de casi 100.000 espectadores, ellos van para disfrutar del fútbol. Y con el Barcelona normalmente tú vas a disfrutar”, finalizó.
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