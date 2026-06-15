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MUNDIAL 2026

Bielsa se rinde ante España: "Tienen jugadores para los próximos 15 años"

El técnico de la selección uruguaya habló de la calidad que tiene la selección española

Bielsa, en rueda de prensa

Bielsa, en rueda de prensa / SPORT

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Òscar Villanueva

Òscar Villanueva

Marcelo Bielsa encara el que será el tercer Mundial en el que ejercerá como técnico en su carrera. Tras entrenar a Argentina en 2002 y a Chile en 2010, el argentino vuelve a la máxima competición de selecciones con una Uruguay que no despierta pasiones y a la que practicamente nadie situa entre las favoritas a llevarse el trofeo.

La celeste comparte grupo con Arabia Saudí, Cabo Verde y España. El último partido, el cual a priori podría definir quien termina como líder del grupo H, enfrentará a los charruas contra la roja. Al ser preguntado por los jugadores de la selección española, Bielsa no dudó en rendirse ante la gran generación de futbolistas de la que goza De La Fuente.

"Es de admirar el proceso que ha llevado adelante a la selección española. Aparte de la calidad de sus jugadores, de la belleza de su juego, tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años" declaró Bielsa.

Eso sí, el entrenador no se mojó con cual puede ser el techo de la selección: "Luego hasta donde va a llegar es muy dificil pronosticarlo". A Bielsa también le dió tiempo para elogiar el papel de De La Fuente: "el entrenador es decisivo en el estilo con el que juega el equipo".

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Uruguay debutará a las doce de la noche ante Arabia Saudí en un partido en el que parten como favoritos. Por su parte, la selección española no ha tenido el debut esperado al no pasar del empate a cero contra la debutante Cabo Verde. No obstante, los mundiales son muy largos, y ya se ha demostrado en otras ocasiones que un flojo inicio no implica siempre un desastre.

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