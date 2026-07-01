Bielsa revela que los jugadores de Uruguay le pidieron reducir las charlas durante el Mundial

Marcelo Bielsa compareció cuatro días después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial con una mezcla de autocrítica, decepción y defensa cerrada de sus futbolistas. El técnico argentino asumió toda la responsabilidad del fracaso, reconoció que la selección "decepcionó" a la afición y desveló que, durante la concentración, los propios jugadores le pidieron modificar algunos aspectos de su metodología, como reducir las charlas técnicas y entrenar todos juntos.

"Si tengo que calificar la actuación de un equipo dirigido por mí, siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande, totalmente imprevista. No puedo justificar la posición que obtuvimos", afirmó Bielsa, que insistió en que no encuentra excusas para explicar que Uruguay sumara únicamente dos puntos en la fase de grupos. "La gestión de los recursos con los que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo: yo, mi cuerpo técnico y los jugadores", añadió.

El argentino también quiso responder a las informaciones sobre un supuesto distanciamiento con el vestuario. Negó que los futbolistas le pidieran cambiar su idea futbolística, aunque sí confirmó que le trasladaron dos peticiones concretas durante la preparación del Mundial: entrenar todos juntos y reducir la cantidad de charlas.

"Después del amistoso con Estados Unidos me plantearon dejar de entrenar divididos en dos grupos y reducir las charlas. Yo tengo una forma de explicar y de trabajar, pero ellos querían sentirse más unidos. Si me hubiera negado habría provocado una división. Creí en lo que me dijeron y acepté ambas cosas", explicó. Bielsa justificó que prefería dividir al grupo para controlar mejor las cargas físicas y observar a cada futbolista, aunque entendió que el momento exigía adaptarse a las necesidades del vestuario.

Pese a ello, fue tajante al negar cualquier fractura interna. "No puedo dejar que piensen que los jugadores no jugaron mejor porque estaban enfadados conmigo", aseguró. El seleccionador incluso defendió la imagen mostrada frente a España y sostuvo que, por juego, Uruguay mereció un mejor desenlace en el torneo. "Podría explicar por qué deberíamos haber acabado el grupo con siete puntos. Corrimos un 20% más que Arabia, un 30% más que Cabo Verde y un 25% más que España. Generamos cinco veces más ocasiones que Arabia y las mismas que España", argumentó.

"Nunca tuve un problema con Valverde"

Bielsa también rechazó los rumores sobre una mala relación con Fede Valverde. "Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador porque creo que las merece. Siempre respondió con una disposición ideal", afirmó. Del mismo modo, puso en valor el compromiso de una plantilla que llegó al Mundial muy condicionada por lesiones y problemas físicos de futbolistas importantes como Ronald Araújo, José María Giménez, Giorgian De Arrascaeta o Sergio Rochet. "Con todos esos problemas, este grupo supo suplir las ausencias de jugadores tan importantes", destacó.

Durante su comparecencia también elogió el gesto de Fernando Muslera, que pidió ser sustituido tras su error ante España por considerar que no estaba en las mejores condiciones anímicas para ayudar al equipo. "Me pareció un acto de una grandeza y una generosidad impropias", confesó.

Antes de abandonar la sala de prensa, Bielsa reivindicó el trabajo realizado durante sus tres años al frente de Uruguay, tanto dentro como fuera del campo. "Todo lo que sé lo compartí con cualquiera que me lo pidió. El patrimonio de la AUF lo cuidé como si fuera mi casa", señaló, antes de dejar una de las reflexiones que mejor resumieron el tono de una comparecencia marcada por la autocrítica y la defensa de sus jugadores: "El fútbol es que hay errores y el fútbol es que te equivocás. Sin eso no hay fútbol. Los errores te enamoran, y esta vez nos tocó sufrirlos"