Bielsa reconoce tener un plan para frenar a Lamine Yamal: "Hay que opacarlo"

A menos de 24 horas del encuentro vital que definirá el futuro de Uruguay en el Mundial 2026, Marcelo Bielsa tomó la palabra en la sala de prensa del Akron Stadium de Guadalajara. Consciente de que su equipo está obligado a puntuar para seguir con vida en el torneo, el técnico argentino centró gran parte de su análisis en descifrar los puntos fuertes de la selección española, a la que no dudó en alabar abiertamente.

Elogios rotundos a Luis de la Fuente y al juego español

Bielsa dejó de lado cualquier rivalidad estilística para reconocer de forma sincera el gran nivel del conjunto español, desmarcándose de especulaciones sobre posibles influencias previas entre ambos entrenadores. El rosarino confesó: "El fútbol exquisito que consiguió con España, el abanico de aspectos que tiene su gestión al frente de la selección son relevantes y por supuesto que no representan mi estilo porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo logré con mi equipo y creo que la realidad que ha conseguido a través de la selección española es admirable".

El plan táctico: ahogar la posesión asociativa

A la hora de analizar lo que sucederá sobre el césped desde las 21:00 horas, Bielsa tiene claro que ceder la iniciativa será un riesgo letal. El argentino profundizó en su pizarra y aseguró: "El juego de España es asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo, pero una de las mejores formas de hacerlo es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón y vamos a tratar de que suceda".

El seleccionador de la Celeste insistió en los peligros de un planteamiento conservador ante La Furia Roja y advirtió: "Si a un rival como España el proyecto es quitarle la pelota frente al área nuestra o permitirle jugar o tener una posesión alta en porcentaje, todo eso es a favor de ellos". Para contextualizar el escenario que intentarán evitar a toda costa, remarcó: "Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sabemos que es un tipo de partido que sea cual sea el rival, uno tiene que estar preparado para absorverlo, sabiendo que cuanto más calificado es el rival, más aumenta la dificultad".

Vigilancia especial a Lamine Yamal

Uno de los nombres propios ineludibles en la comparecencia fue el del joven extremo español. Bielsa sabe que gran parte de la capacidad de ruptura de España pasa por sus botas, y para contrarrestarlo planea una estrategia defensiva coral. Sobre este marcaje, el entrenador detalló: "Yamal es un jugador desequilibrante, habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga y también habrá ayudas de jugadores que estando por el sector colaboren a opacarlo".

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Con esta clara hoja de ruta, Uruguay asume el encuentro de este viernes como un duelo a todo o nada, donde tratarán de imponer una intensidad máxima frente al dominio técnico de una selección española que despierta la total admiración del banquillo rival.