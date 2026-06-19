Bielsa medita cambios en Uruguay para buscar su primera victoria en el Mundial

La expedición uruguaya hará las maletas este sábado para volar hacia Miami, la ciudad elegida para el decisivo choque del próximo 21 de junio. El enfrentamiento ante Cabo Verde se perfila vital para las aspiraciones charrúas en este Mundial 2026, especialmente después de que la primera jornada dejara un cuádruple empate a un punto en el Grupo H, producto de las tablas entre Uruguay y Arabia Saudí (1-1), y el empate sin goles entre la selección de España y el combinado caboverdiano.

En su búsqueda por el primer triunfo del torneo, el cuadro sudamericano se medirá por primera vez en su historia a este rival, aunque los antecedentes invitan al optimismo. Será el sexto duelo de Uruguay contra un representante de África en una Copa del Mundo, un registro que hasta la fecha arroja un balance inmaculado de tres victorias y dos empates para los intereses sudamericanos.

Hermetismo y ajustes en el búnker mexicano

Antes de emprender el vuelo de fin de semana, el campo de entrenamiento de Playa del Carmen abrirá sus puertas este viernes, permitiendo a los medios de comunicación presenciar apenas quince minutos de la sesión matinal. Esta breve exposición mediática contrasta drásticamente con el estricto trabajo a puerta cerrada que Bielsa ordenó durante el jueves, jornada en la que el estratega argentino aprovechó el aislamiento para afilar su pizarra.

La revolución ofensiva que llega desde el banquillo

El empate inicial ante el cuadro saudí obligará al técnico a mover fichas, buscando replicar desde el primer minuto el buen funcionamiento que el equipo encontró en la segunda mitad de su estreno. En este escenario, Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria se perfilan como los grandes beneficiados, premiando así el impacto directo que ambos tuvieron cuando saltaron al césped para sustituir a Darwin Núñez y Matías Viña.

La entrada de estos nuevos activos reconfigurará por completo la delantera uruguaya. Según lo ensayado en suelo azteca, Federico Viñas se adelantará varios metros para fijar a los centrales como referencia de ataque, mientras que Canobbio actuará como enlace directo. Desde esa posición retrasada, buscará asociarse constantemente con Federico Valverde y Maximiliano Araújo, el encargado de firmar el único tanto uruguayo en lo que va de campeonato.

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Salvo giro inesperado de última hora, la apuesta de Marcelo Bielsa sobre el césped estadounidense estaría conformada por Fernando Muslera bajo palos; una renovada línea defensiva con Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y el ingreso de Sanabria; una medular de contención con Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; dejando la creación y el ataque a Fede Valverde, Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas como punta de lanza.