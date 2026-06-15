Bielsa entona el 'mea culpa' con la lesión de Ronald Araujo: "Nos sentimos responsables"

Marcelo Bielsa ha comparecido ante los medios en la previa del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudí, dejando un análisis sincero sobre la preparación de la Celeste, el estado físico de sus futbolistas y un encendido elogio al modelo de la selección española.

Oxígeno en Montevideo ante la saturación del calendario

El seleccionador uruguayo comenzó justificando la decisión de arrancar la concentración en tierras charrúas debido a la saturación del calendario futbolístico. El técnico admitió que preparar el mundial en Montevideo es "por la cantidad de partidos de los jugadores, algunos no habían descansado desde la 24/25", argumentando que las dos semanas iniciales hacerlas en Montevideo y la última en Playa del Carmen permitieron a los futbolistas "cumplir con sus obligaciones y vida familiar", algo que consideró del todo necesario.

Autocrítica médica: Bielsa asume la culpa por las lesiones

El foco de la rueda de prensa se centró inevitablemente en el apartado médico, donde Bielsa asumió la responsabilidad por los problemas musculares de la plantilla, especialmente en el caso del central azulgrana. El preparador matizó que Araujo llegó con un problema muscular poco serio, y recordó que los últimos seis meses no tuvo ninguna lesión en Barcelona. "Tuvo un desgarro", afirmó antes de entonar el mea culpa.

"Si un jugador se desgarra entrenando hay algo que está mal. Nos sentimos responsables de la lesión de Araujo pero no pudimos hacer algo diferente a lo que hicimos", sentenció el técnico.

Asimismo, aclaró que trabaja con un grupo de gente de confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada. Una situación similar a la vivida con De Arrascaeta, de quien apuntó que un jugador se desgarre durante la preparación debe interpretarse como un error, aunque defendió que se tomaron todas las medidas posibles de la mano del cuerpo técnico del Flamengo. La nota positiva la puso José María Giménez, ya recuperado de un contratiempo en el tobillo tras quince días de trabajo con el grupo.

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El peso de Valverde y el recuerdo de Chile

Finalmente, el entrenador también tuvo palabras de reconocimiento para Federico Valverde, destacando que desde su incorporación la influencia de su juego y enormes recursos se vieron reflejados en el bloque uruguayo, y cerró con un emotivo guiño a su pasado al recordar su etapa en el banquillo de la Roja sudamericana al concluir que todo lo que tenga que ver con Chile es un buen recuerdo más allá de lo deportivo.