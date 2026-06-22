Bielsa descarta a Araujo, pero el jugador podría llegar a tiempo contra España

Marcelo Bielsa fue tajante tras el empate de Uruguay ante Cabo Verde (2-2) y con el duelo decisivo frente a España en el horizonte: “Ronald Araujo no tiene chance de jugar contra España”. El seleccionador argentino se refirió así a la situación del central del Barça, que arrastra unas molestias musculares que le han impedido entrenarse con normalidad en los últimos días y que han condicionado por completo su preparación en esta fase del torneo.

Sin embargo, según ha podido saber SPORT, el futbolista del FC Barcelona cree que podría llegar a disputar ese decisivo partido contra España. Tanto los servicios médicos como el propio jugador consideran que los plazos de recuperación permitirían que estuviera disponible para ese encuentro.

La posible presencia de Araujo sería especialmente relevante en un Uruguay que ha mostrado fragilidades defensivas preocupantes durante el campeonato. El empate ante Cabo Verde volvió a evidenciar desajustes en la última línea, con errores que costaron puntos importantes y que han dejado a la Celeste contra las cuerdas en el grupo.

En ese contexto, la vuelta de un jugador de jerarquía como Araujo supondría un refuerzo de primer nivel para Bielsa en el partido más exigente de la fase. Más aún teniendo en cuenta que Uruguay se juega la clasificación ante una España que llega en buena dinámica y con la necesidad de evitar sorpresas en un duelo de máxima tensión.

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Así, aunque el discurso oficial del seleccionador es pesimista respecto a su disponibilidad, Ronald Araujo podría llegar a tiempo. Y en un escenario marcado por las dudas defensivas de Uruguay, su presencia sería una excelente noticia para la Celeste en el cierre del grupo ante España.