Bielsa desbordado tras la eliminación de Uruguay: gritos, respuestas cortantes y un adiós lleno de incógnitas

Que Marcelo Bielsa no disfruta atendiendo a la prensa es conocido, pero la eliminación de Uruguay en este Mundial 2026 llevó su mal humor a un nuevo nivel.

Nada más terminar el partido, el técnico argentino se impacientó porque la entrevista tardaba en comenzar y lanzó un grito que sorprendió a todos: "¡Dale de una vez!". Durante la breve conversación, Bielsa se mostró seco, incómodo y terminó con un "De nada" que evidenció su deseo de marcharse cuanto antes.

Respuestas cortantes y tensión acumulada

El malestar no terminó ahí. En DAZN, al ser preguntado por el cambio de Muslera al descanso, Bielsa respondió: "Él decidió salir". Cuando el periodista repreguntó, el técnico cortó la conversación con un "Ya respondí a eso".

La escena se produjo mientras en el estadio sonaba Superestrella de Aitana, un contraste casi irónico con el clima de tensión que rodeaba al seleccionador.

Un Mundial marcado por el conflicto interno

Bielsa llegaba al duelo contra España envuelto en polémica tras filtrarse un conflicto en el vestuario: varios pesos pesados de la selección habrían pedido rebajar la intensidad de los entrenamientos y replantear el enfoque táctico.

La derrota y el gol de Baena que sentenció a Uruguay solo intensificaron la presión sobre un técnico que ya había criticado a la FIFA por la organización del torneo y los prolongados cooling breaks.

Autocrítica mínima y decisiones discutidas

En la misma entrevista, Bielsa admitió: "No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", una reflexión rápida y sin desarrollo, acorde con su evidente deseo de terminar la conversación.

Sus decisiones también quedaron bajo la lupa: el cambio de Muslera al descanso y la sustitución de Fede Valverde en el minuto 57, cuando Uruguay aún tenía opciones de empatar, generaron críticas inmediatas.

El futuro de Bielsa, en el aire

La imagen del técnico abandonando el césped, visiblemente molesto y sin intención de suavizar su postura, alimenta la incógnita sobre su continuidad. Uruguay queda eliminada y Bielsa se marcha del torneo rodeado de dudas, críticas y un vestuario fracturado.

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Ahora resta saber si este Mundial supondrá consecuencias para algunos jugadores y, sobre todo, si el argentino ya ha dirigido su último partido como seleccionador celeste.